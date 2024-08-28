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Выборы депутатов

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2024
Пока досрочно. В Омске стартовали выборы на вакантные депутатские места в Горсовет
28 августа, 04:54
Единороссы победили. В Павлоградском районе Омской области прошли выборы депутатов
24 июня, 05:48
Пусто не бывает. В омском Заксобрании Беспалов сменит экс-депутата Бикмаеву
9 января, 07:54
2023
За депутатский мандат в омском Заксобрании поборются 5 кандидатов
17 июля 2023, 11:28
В омское Заксобрание проведут довыборы депутата в связи со смертью Варнавского
26 мая 2023, 09:22
Спецпроект
От губернатора до сельского депутата: кого выберут в Омске в наступившем году
С электоральной точки зрения 2023-й должен получиться довольно насыщенным.
2022
Частичная мобилизация, «ковидный» оперштаб, извинения омского депутата Степаненко
25 сентября 2022, 08:43
Итоги выборов в омский горсовет, ситуация с «Ред Вингс», первая победа «Авангарда»
18 сентября 2022, 07:50
Процедуру выборов депутатов Омского горсовета признали «довольно легитимной»
11 сентября 2022, 14:07
Выборы в Омский горсовет показывают низкую явку
11 сентября 2022, 12:59
Подведение итогов выборов в Омский горсовет не будут откладывать до 14 сентября
11 сентября 2022, 10:24
Явка на выборах в Омский горсовет к 15:00 выросла до 11 процентов
Никаких жалоб на ход голосования до сих пор не зарегистрировано.
11 сентября 2022, 10:07
К полудню 11 сентября в Омске проголосовал каждый 12-й избиратель
Суммарная явка на выборах в Городской совет превысила 8%.
11 сентября 2022, 06:55
Появились первые данные о ходе выборов в Омский горсовет
По словам главы избиркома Ивана Ходакова, голосование проходит без эксцессов.
11 сентября 2022, 05:22
Кандидата в Омский горсовет сняли с выборов из-за нацистской символики
Виталий Шанцев потерял пассивное избирательное право из-за штрафа.
7 сентября 2022, 06:19
Омские депутаты определили дату выборов в Омский горсовет
Проводить избирательную кампанию будет не городская избирательная комиссия, а ТИК по Ленинскому округу.
22 июня 2022, 07:50

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