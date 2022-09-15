Бесплатные лекарства от коронавируса. Где и как получить в Омске

С началом осени в Омскую область пришла шестая волна коронавируса. Специалисты предполагают, что теперь эта инфекция останется с нам если не навсегда, то надолго, как грипп. Такой сезонный всплеск заболеваемости вполне объясним. Люди вернулись из отпусков на работу, начался новый учебный год у школьников и студентов.
По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 14 сентября, в Омской области выявлено 245 новых заболевших ковидом. При этом за минувшие сутки от инфекции скончались еще два пациента. В ближайшее время снижения не предвидится. При этом медики развеивают миф о том, что COVID-19 стал менее опасным. От него по-прежнему продолжают умирать люди. Группы риска все те же — пожилые, люди с избыточным весом, а также пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями.
При первых признаках заболевания надо незамедлительно обращаться к врачу. Течение болезни подразделяется на легкое, среднее и тяжелое. В первом случае это температура ниже 38 градусов, насморк, кашель, слабость и боль в горле.
При среднем и тяжелом течении коронавируса — температура выше 38 градусов, сердцебиение, одышка, наблюдается поражение легких, сатурация менее 95%.
Как сообщают специалисты областного минздрава, при первом случае пациенты почти всегда лечатся амбулаторно. При средней тяжести течения вопрос о госпитализации решается индивидуально в зависимости от хронических заболеваний пациента.
Даже при легком течении COVID-19 необходимо грамотное лечение. Инфекция коварная, и ухудшение состояния пациента может произойти в любой момент. Лекарства от ковида достаточно дорогостоящие — цена одной упаковки доходит до 5000 рублей.
Для обеспечения лекарствами от ковида правительство РФ выделяет регионам субсидии. Поэтому омичи могут получить их совершенно бесплатно. Но все препараты рецептурные, выдадут их только по предписанию врача. Требовать их в аптеке без рецепта бессмысленно — все равно не дадут.
Для получения рецепта необходим ПЦР-тест с положительным результатом на ковид. Но даже если диагноз находится под вопросом, по решению лечащего врача пациент имеет право получить бесплатные лекарства от коронавируса. Выдают их в поликлинике по месту жительства. Получить их по рецепту врача могут близкие заболевшего либо соцработник.
В каждом случае лечение назначается индивидуально в зависимости от течения болезни по результатам обследования пациента лечащим врачом. Перечень лекарств утвержден по рекомендациям Министерства здравоохранения РФ. В них утверждены следующие препараты: фавипиравир, препараты интерферона-альфа, ремдесивир, умифеновир.
Если у вас подтверждена легкая стадия коронавируса, а врач отказывается выписывать рецепт, можно поступить следующим образом: