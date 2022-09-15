Бесплатные лекарства от коронавируса. Где и как получить в Омске

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 14 сентября, в Омской области выявлено 245 новых заболевших ковидом. При этом за минувшие сутки от инфекции скончались еще два пациента. В ближайшее время снижения не предвидится. При этом медики развеивают миф о том, что COVID-19 стал менее опасным. От него по-прежнему продолжают умирать люди. Группы риска все те же — пожилые, люди с избыточным весом, а также пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями.