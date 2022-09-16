Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Главный тренер омского «Авангарда» Рябыкин: «Попросили ребят не мудрить в зоне атаки»

16 сентября 17:16
Фото: ХК "авангард"
Наставник команды поделился впечатлениями от первой победы в регулярном чемпионате КХЛ.

Главный тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал победу над «Барысом», которая прервала серию из 6 подряд поражения не старте регулярки.

«Сегодня я доволен и содержанием, и качеством игры. Ребята здорово играли, владели инициативой, забили наконец-то свои голы и, слава Богу, победили», – сообщил Рябыкин.

По мнению тренера, эта победа только раскрепостит команду.

«Очень важная победа, которая раскрепостит ребят и они начнут играть правильно», – уверен Дмитрий Рябыкин.

При этом под правильно, видимо, подразумевается соблюдение тех установок, что были озвучены перед сегодняшней игрой.

«Перед игрой собирались, разговаривали, показывали видео. Попросили ребят не выдумывать ничего лишнего в зоне атаки, сыграть от простого и больше бросать. Также обратили внимание на блокировку бросков», – пояснил Рябыкин.

Наверное, все эти наставления и были услышаны, о чем как нельзя лучше говорит и счет на табло, и количество заблокированных бросков хоккеистами «Авангарда» по итогам матча - 27.

#Василий Попов#Общество#Город#Спорт#Новости#Омск#Омская область#Казахстан#Россия#Дмитрий Рябыкин#Хоккей#Авангард#КХЛ
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10