Главный тренер омского «Авангарда» Рябыкин: «Попросили ребят не мудрить в зоне атаки»

Главный тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал победу над «Барысом», которая прервала серию из 6 подряд поражения не старте регулярки.
«Сегодня я доволен и содержанием, и качеством игры. Ребята здорово играли, владели инициативой, забили наконец-то свои голы и, слава Богу, победили», – сообщил Рябыкин.
По мнению тренера, эта победа только раскрепостит команду.
«Очень важная победа, которая раскрепостит ребят и они начнут играть правильно», – уверен Дмитрий Рябыкин.
При этом под правильно, видимо, подразумевается соблюдение тех установок, что были озвучены перед сегодняшней игрой.
«Перед игрой собирались, разговаривали, показывали видео. Попросили ребят не выдумывать ничего лишнего в зоне атаки, сыграть от простого и больше бросать. Также обратили внимание на блокировку бросков», – пояснил Рябыкин.
Наверное, все эти наставления и были услышаны, о чем как нельзя лучше говорит и счет на табло, и количество заблокированных бросков хоккеистами «Авангарда» по итогам матча - 27.