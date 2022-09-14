В Омске задержан неуловимый маньяк по прозвищу «Форточник»

В СКР по Омской области сообщили о задержании подозреваемого в серии изнасилований, первое из которых датировано еще 2010 годом. За своеобразный почерк этих преступлений маньяк получил прозвище — «Форточник».
«Все преступления объединял один способ совершения — подозреваемый ночью пробирался в квартиры, расположенные на первых этажах, через форточку. Эта деталь, а также показания потерпевших, которые описывали одну и туже внешность подозреваемого, позволили следствию сделать вывод, что преступления являются серийными», — заявили Городу55 в СКР по Омской области.
Для раскрытия этих преступлений создали следственно-оперативную группу из наиболее опытных следователей и оперативников полиции. Расследование уголовного дела не прекращалось все 12 лет, и вчера, 13 сентября, был задержан 63-летний подозреваемый.
По версии следствия, задержанный с 29 апреля 2010 по 31 августа 2012 совершил 8 изнасилований и покушений на изнасилование женщин в Омской области, а также ряд других преступлений.
Так, 29 апреля 2010 года, как считают следователи, «Форточник» изнасиловал девушку на проспекте Космическом. В эту же ночь он надругался над женщиной, которая жила в соседнем доме. В обоих случаях в квартиры подозреваемый попал через форточки.
В мае 2010 года маньяк забрался в квартиру на улице Заозерная, где попытался изнасиловать хозяйку. В сентябре того же года «Форточник» изнасиловал сразу двух женщин, которые жили в домах в поселке Входной и на улице Бородина в Омске.
В мае 2011 года подозреваемый изнасиловал женщину в доме на улице Ватутина, а 4 ноября 2011 года надругался над жительницей города Калачинск.
В сентябре 2012 года «Форточник» изнасиловал 17-летнюю девушку в квартире дома на улице 75-й Гвардейской Бригады.
«Во всех случаях подозреваемый действовал по одной и той же схеме: выбирал квартиры на первых этажах, долго наблюдал за жертвами, подглядывая в окна, изучал их распорядок дня и поведение, семейное положение, запоминал планировку квартир», — пояснили Городу55 в омском СК.
Затем «Форточник» проникал в квартиру через форточку. Светил фонариком в лицо своим жертвам, чтобы они не смогли разглядеть его, а также зная, где находится выключатель, предварительно выключал свет. Уходил маньяк тоже через форточки или открытые окна. Иногда он пользовался лестницей или табуреткой, их следователи находили возле жилья пострадавших.
«Женщин, у которых были дети, подозреваемый запугивал особенным образом, понимая, что мать, оказавшись в безвыходной ситуации, согласится на все, лишь бы обезопасить ребенка», — рассказали следователи.
После изнасилования в сентябре 2012 года преступления прекратились, но в 2022 году подозреваемый, совершив очередное преступление в Омске, оставил на месте преступления некий предмет. На нем криминалисты и эксперты обнаружили потожировые следы подозреваемого, по ним установили генотип, который совпал с геномом подозреваемого в серии изнасилований.
«Следователями вместе с сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого, который, как оказалось, в течение шести лет отбывал наказание за преступления на территории другого государства», — добавили в СКР по Омской области.
Сейчас с задержанным работают следователи, проводятся следственные действия.