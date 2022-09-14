В Омске задержан неуловимый маньяк по прозвищу «Форточник»

Затем «Форточник» проникал в квартиру через форточку. Светил фонариком в лицо своим жертвам, чтобы они не смогли разглядеть его, а также зная, где находится выключатель, предварительно выключал свет. Уходил маньяк тоже через форточки или открытые окна. Иногда он пользовался лестницей или табуреткой, их следователи находили возле жилья пострадавших.