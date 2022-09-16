Маньяка по прозвищу «Форточник» в Омске арестовали на два месяца

Задержать мужчину удалось только в 2022 году, после того, как он вернулся в Омск из Казахстана. В соседнем государстве он отбывал наказание за кражу, и в родном регионе он снова преступил закон, «наследив» на месте преступления. Его ДНК совпал с геномом «Форточника», и вскоре его задержали.