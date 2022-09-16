Маньяка по прозвищу «Форточник» в Омске арестовали на два месяца

В пресс-службе СУ СКР по Омской области рассказали об избрании меры пресечения маньяку по прозвищу «Форточник». По версии следствия, мужчина изнасиловал как минимум восемь женщин в Омске и Калачинске.
Уголовное дело на омича возбудили еще в 2010 году по ст. 131 УК РФ «Изнасилование», а позже дело объединили еще с несколькими похожими. Во всех случаях маньяк попадал в квартиры жертв через форточки, за что и получил свое прозвище.
Задержать мужчину удалось только в 2022 году, после того, как он вернулся в Омск из Казахстана. В соседнем государстве он отбывал наказание за кражу, и в родном регионе он снова преступил закон, «наследив» на месте преступления. Его ДНК совпал с геномом «Форточника», и вскоре его задержали.
В ведомстве сообщили, что 63-летнего мужчину на время следствия решили отправить под стражу на два месяца. Омич не имеет постоянного места жительства в Омске, ранее он уже скрывался от суда и следствия, а также мужчина может оказать давление на пострадавших и свидетелей, считают следователи.
Отмечается, что расследование уголовного дела продолжаются, выясняются все обстоятельства преступления.