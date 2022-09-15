Вегетарианка поневоле. Как корреспондент Города55 отказалась от мяса из-за ковида

Не то, чтобы я стала делать себе стейки из брокколи и котлеты из моркови, но животные белки все же приходится заменять растительными. Зато из-за, мягко говоря, особенного запаха мяса я могу безошибочно определять продукты, где оно есть. Например, в кошачьем корме наверняка есть что-то мясное. По крайней мере, запах мяса точно есть. А вот сосиски пахнут «пластиком» не всегда, вне зависимости от ценовой категории. То же самое с тем самым сервелатом — теперь мясом он буквально не пахнет, и желание употреблять его в пищу у меня отпало по этой же причине.