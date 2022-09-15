Вегетарианка поневоле. Как корреспондент Города55 отказалась от мяса из-за ковида

Коронавирусом в сентябре 2021 года я заразилась в Казани, где провела невероятную неделю отпуска со вкусом эчпочмаков и чак-чака. Ничего не предвещало беды, но через неделю после возвращения в Омск я перестала чувствовать вообще все запахи и вкусы. Поднялась температура, началась ломота в теле и появились другие прелести лихорадки. Было очевидно: вместе с магнитами, сладостями и впечатлениями я привезла домой «ту самую болезнь».
От меня заразился муж, и, как сотруднику полиции, ему в срочном порядке сделали тест. Меня же отправили в поликлинику к участковому терапевту. Признаюсь — туда я не пошла, чтобы не подвергать опасности и себя, и остальных: даже если бы это оказался не ковид, подцепить его в местной поликлинике в то время было проще, чем вылечиться от него. В итоге мужу пришел положительный ПЦР-тест, и мы оба сели на карантин.
Невкусно — и точка
Уже тогда я начала переживать, что вкусы и запахи исказятся, и я больше не смогу насладиться сервелатом. Спойлер: его вкус и запах остался прежним, но пробовать сервелат снова у меня желания больше нет. Позже я объясню, почему.
Выздоровление длилось почти месяц, и еще месяц после выздоровления я успела пожить «доковидной» жизнью, довольствуясь всеми прелестями мясных блюд. Но ровно через два месяца после начала болезни, 9 ноября, у меня внезапно перезагрузились рецепторы.
Во время готовки мяса я почувствовала странный запах: это была смесь пластмассы с нашатырем и чем-то гнилым. Сначала я подумала, что испортилась сковородка: приготовленные на ней котлеты я не могла есть. Потом я грешила на средство для мытья посуды, так как запах чувствовался из каждой тарелки во время еды. И только когда мы заказали на дом доставку шашлыка, я поняла, что дело не в посуде.
С того момента все, где есть мясо, стало пахнуть отвратительно. Кто-то сравнивает этот запах с ароматом мертвечины. Мне в каком-то смысле повезло, и такой аромат я не ощущала, но приятного все равно было мало. Даже когда я проходила мимо ларька с некогда нежно любимой шаурмой, появлялся рвотный рефлекс.
Не баг, а фича
Новое ощущение привычных запахов называют паросмией. Разные больные перестают переносить разные запахи, но чаще всего неприятным кажется запах мяса. В моем случае по-новому теперь пахнет не совсем мясо, а белок. Аналогично пахнут куриные яйца, очень похоже — гречневая каша и, неожиданно, лук.
Странно, но рыба и кисломолочные продукты для меня никак не изменили свои вкус и запах — ими, в основном, я заменяю животный белок в своем рационе. Коровье молоко я еще два года назад заменила растительным. А вот соевое мясо полноценной заменой мяса настоящего не стало — оно по каким-то причинам тоже отдает пластмассой.
Не то, чтобы я стала делать себе стейки из брокколи и котлеты из моркови, но животные белки все же приходится заменять растительными. Зато из-за, мягко говоря, особенного запаха мяса я могу безошибочно определять продукты, где оно есть. Например, в кошачьем корме наверняка есть что-то мясное. По крайней мере, запах мяса точно есть. А вот сосиски пахнут «пластиком» не всегда, вне зависимости от ценовой категории. То же самое с тем самым сервелатом — теперь мясом он буквально не пахнет, и желание употреблять его в пищу у меня отпало по этой же причине.
Запах перемен
Вегетарианкой я становиться не собиралась никогда, и даже сейчас я себя таковой не считаю. Я выросла в деревне, где зарубить курицу на ужин или наловить рыбы в Иртыше для домашних котов было чем-то обыденным. Ни в коем случае не хочу оскорбить вегетарианцев и веганов, но к этим философиям я пока не готова.
После ковидного сброса стандартных настроек организма прошел почти год, но вкусовые рецепторы до сих пор не вернулись к прежним параметрам.
Мешает ли мне это жить? Скорее нет, чем да. Я получила возможность, пусть и против своей воли, попробовать жить без мяса. Да, на застольях приходится заказывать еду отдельно или выбирать ветчину из пиццы, но это скорее неудобство, чем проблема.
Стану ли я снова есть мясо, если все вернется в норму? Возможно, но сейчас меня все устраивает.
Изменилось ли мое состояние после отказа от мяса? Да, но незначительно и в лучшую сторону. Мне стало проще вставать по утрам, у меня нет чувства тяжести после еды, метаболизм стал быстрее. При этом качество кожи и тела в целом осталось на прежнем уровне, а похудеть так вовсе не вышло. Булочки, к моему большому сожалению, не пахнут пластиком, поэтому я стала есть их чаще, чем хотелось бы.
P.S. Мужа эта напасть не коснулась, хотя он тоже не чувствовал вкусов и запахов, когда болел. Сейчас он ест все, что ел до коронавируса. Впрочем, для меня теперь это проблема: мне приходится готовить для него мясные блюда, и делать это я могу только с включенной на всю мощность вытяжкой. А еще он любит купить себе сочный шашлык или большую шаурму и демонстративно есть это все при мне, нанося непоправимую психологическую травму.