О явке и цене мандата: каким будет новый Омский горсовет

Накануне выборов Город55 писал о том, что одномандатные округа стали вдвое меньше и что, соответственно, для победы кандидату надо набрать примерно вдвое меньше голосов. На это наложился и эффект низкой явки, что даёт на выходе просто удивительные результаты. Скажем, коммунистка Светлана Ивченко получает мандат, набрав 622 голоса; у «единоросса» Светланы Хиневич 1047 голосов, у единоросса Анатолия Канунникова — 1071. В Кировском округе с самой низкой явкой вообще ни один победитель не набрал больше двух тысяч голосов. В САО средний результат получше, но тоже не впечатляет: например, у Дмитрия Саханя 2428 голосов, а у Инны Гомолко — 2633. Хватает историй, когда отрыв победителя от главного конкурента составляет совсем небольшое число (115 голосов, 58 голосов).