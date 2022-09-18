Изменения грянули. Названо имя нового тренера омского «Авангарда»

Напомним, ранее председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов анонсировал изменения в составе наставников команды. При этом опроверг слухи о возможной отставки главного тренера Дмитрия Рябыкина. Под его руководством «ястребы» потерпели шесть поражений подряд с начала сезона, прервав серию победой над «Барысом» 16 сентября.