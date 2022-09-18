Изменения грянули. Названо имя нового тренера омского «Авангарда»

В омском «Авангарде» новый тренер-ассистент. Клуб заключил контракт до конца сезона с Михаилом Кравецом. Он занял пост Константина Курашева, который покинул тренерский штаб 15 сентября по взаимному соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, ранее председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов анонсировал изменения в составе наставников команды. При этом опроверг слухи о возможной отставки главного тренера Дмитрия Рябыкина. Под его руководством «ястребы» потерпели шесть поражений подряд с начала сезона, прервав серию победой над «Барысом» 16 сентября.
Известно, что новый тренер Михаил Кравец работал в качестве ассистента в СКА-1946, СКА и «Сочи». Позже возглавлял «КРС Хэйлунцзян», «СКА-Неву», «Витязь» и «Амур». Новый член штаба «ястребов» родился в 1963 году, имеет звание мастера спорта СССР, является воспитанников ленинградского хоккея, амплуа — нападающий.
«Мы пригласили в команду опытного специалиста, который поможет нашему тренерскому штабу в непростой ситуации», — прокомментировал назначение генменеджер Александр Крылов.