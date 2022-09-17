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Новая волна отменяется? В Омской области серьезно снизилась заболеваемость COVID-19

17 сентября 12:22
Фото: 1MI

В Омской области стало снижаться число новых заболевших коронавирусом

Федеральный оперштаб сообщает о снижении заболеваемости.

На портале федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса сообщается, что в Омской области за минувшие сутки нашли 245 новых случаев заражения, 66 заболевших госпитализировали. Аналогичная заболеваемость была в начале августа этого года.

Вероятно, пиковые значения заболеваемости преодолены: максимум зараженных во время очередной «волны» — 334 человека. В общей сложности за весь период пандемии в Омской области выявили 222 168 случаев заражения.

При этом выздоровевших за сутки зарегистрировали сразу 624, в общей сложности от инфекции избавились 213 586 человек. Еще один человек умер, 4 466 скончались за весь период пандемии.

Отметим, что в Омской области не вводили никаких ограничений, за исключением рекомендаций по ношению масок в общественных местах.

#Ольга Акамова#Общество#Медицина#Новости#Омская область#Омск#Коронавирус COVID-19#Ковид#Вирус#Заболеваемость
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