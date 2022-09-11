Угроза взрывом, проблемное строительство детсадов, выборы в омский горсовет

8 сентября на Московке-2 забили тревогу. Один из местных жителей угрожал взорвать целую многоэтажку. Он перерезал газовый шланг в своей квартире. На место оперативно приехали спасатели и правоохранители. Жуткого происшествия удалось избежать. Позже выяснилось, злоумышленник имеет психическое заболевание.
Минувшие будни были «богаты» на происшествия. Силовики сообщали о невероятных инцидентах и шокирующих преступлениях. Мы собрали самое интересное:
В Омске завели уголовное дело после пожара в Кировском детском доме-интернате. Экс-директора подозревают в превышении полномочий.
После смертельного ДТП в Куйбышевском районном суде Омска начали рассматривать уголовное дело. В аварии погибло трое человек, еще пятеро получили травмы. Фигурант выезжал на «встречку» для обгона.
Трое сельчан в Омской области попались на регистрации фирм-однодневок. Есть версия, что целью было обналичивание денег. Известны подробности.
Мужчина попал под уголовное дело из-за мошенничества… с кроликами. Грант на создание фермы пошел на удовлетворение личных потребностей фигуранта.
Омич прямо на остановке общественного транспорта угрожал женщине скальпелем. В итоге обокрал напуганную потерпевшую. Преступника задержали и доставили в СИЗО.
Фигуранта уголовного дела отправили в колонию за избиение несовершеннолетнего велосипедиста. Так для мужчины закончился конфликт с подростком.
В Омске кондуктор устроила скандал в троллейбусе и порвала школьнику справку. Женщина отказывалась принимать плату по проездному. На инцидент отреагировали в дептрансе.
На следующий же день — еще одно происшествие с общественным транспортом. Омичка пожаловалась, что поздно вечером автобусы просто проезжают мимо остановок. От этого регулярно страдает дочь автора обращения.
Пикантное преступление. В Омске пару объявили в розыск после посещения секс-шопа. Дело в том, что покупки в магазине влюбленные оплатили чужой банковской картой.
Происшествие из 90-х. Студент напал на подростка с оружием. Угрожал и требовал деньги. Наличности не оказалось, а вот телефон пришлось отдать в обмен на безопасность. Преступник задержан.
Дуэту омских наркоторговцев вынесли приговор в суде. На двоих — 19 лет тюрьмы. Мы рассказываем подробности ведения запретного бизнеса.
С осужденного экс-директора «Агентства жилищного строительства» Андрея Котова требуют через суд почти 19 миллионов рублей. Это материальный ущерб региональному бюджету.
В Омске будут судить бывшего судебного пристава. Его обвиняют в получении взятки — 160 тысяч рублей.
Сельчане подвесили приятеля за ногу, чтобы… получить извинения. Такой нестандартный способ не оценили правоохранители. Возбуждено уголовное дело.
Частный реабилитационный центр под Омском оказался «уткой». Организаторов осудили, отправили в колонию строгого режима. Их признали виновными в похищении людей и незаконном лишении свободы.
Фельдшер нелегально выводил людей из алкогольной зависимости. Омич ставил пациентам капельницы с сильнодействующим веществом. Уголовное дело передано в суд.
Заведено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Москаленском районе. При столкновении «легковушек» погиб пенсионер. Расследование продолжается.
Троих омичей осудят за поджог памятника погибшим ветеранам Великой Отечественной войны. Инцидент произошел в апреле этого года. У нас есть видеозапись с извинениями вандалов.
Уголовное дело за унижение женщин. Омич пойдет под суд за гневные комментарии в интернете. Слишком уверенному пользователю ПК теперь грозит совсем не виртуальное наказание.
Семейные посиделки с поножовщиной в финале. В Омской области правоохранители проводят проверку после ссоры сожителей.
Уничтожен еще один экспонат с «Флоры». На этот раз пострадала композиция лошади. Ее сожгли.
В августе в омский Арбитраж поступило 1 093 дела. Город55 рассказывает о самых интересных:
Неделя началась с громкой критики регионального минобра от губернатора. Проблему с ремонтом в школе Седельниковского района Александру Буркову пришлось решать самостоятельно. Глава региона потребовал отставки курирующего замминистра. Через два дня пост покинул Дмитрий Аверин.
Тем временем в Омске не нашлось желающих строить школу в микрорайоне «Серебярный берег». Аукцион на поиск подрядчика мэрии придется проводить заново.
Город55 продолжает анализировать строительство шести детских садов в Омске. Процесс давно перерос в уголовное дело. Собрали информацию о подрядчике, который возводил учреждения в поселке Биофабрика и до сих пор возводит в микрорайоне Большие Поля:
6 сентября Россельхознадзор объявил, что в сельскохозяйственной почве одного из районов Омской области нашли фекальные бактерии. Они опасны для человека, могут вызвать пищевые отравления или инфекцию мочевыводящих путей.
А в Омске за экологией давно наблюдают не только специалисты, но и сами горожане. Так, на Оми вновь заметили маслянистое пятно с нефтяным запахом. Есть фотография с места событий.
Сегодня, 11 сентября, в Омске проходят выборы депутатов в городской совет седьмого созыва. Накануне единого дня голосования одного из кандидатов вычеркнули из бюллетеня за пропаганду нацистской нацистской символики. Известно имя экс-кандидата. Буквально за пару дней до старта процедуры в омском избиркоме произошло назначение. Команду пополнила Елена Карелкина. И у нее есть право решающего голоса. А вообще мы подробно рассказываем о выборах в Омске:
На этой неделе наблюдались частые задержки рейсов в Омском аэропорту. Причины всегда разные. В понедельник самолет из Омска не мог вылететь в Нур-Султан пять часов. В четверг задержка рейса Омск — Новосибирск составила восемь часов. А в субботу пассажиры из Омска ждали отправки в Екатеринбург целых 12 часов. Примечательно, что именно на этой неделе местный аэропорт представил рейтинг самых непунктуальных авиакомпаний: