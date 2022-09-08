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Организатор омского реабцентра получил 12 лет колонии за похищение людей

8 сентября 04:33
Фото: 1MI
Два его подельника приговорены к 10 и 9 годам лишения свободы. Отбывать наказание все трое будут в колонии строгого режима.

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор Омского областного суда по уголовному делу 3 организаторов реабилитационных центров для алко- и наркозависимых лиц. Омичей признали виновными в похищении людей и незаконном лишении свободы.

«По версии следствия, в населенных пунктах Чернолучье и Камышловский Омской области фигуранты дела организовали незаконное помещение в свои центры лиц, страдающих различными зависимостями, где в дальнейшем незаконно их удерживали. При этом ни один из обвиняемых не имел  медицинского образования и лицензии на медицинскую деятельность, а также не обладал какими-либо знаниями и методиками лечения от алкогольной и наркотической зависимостей», – пояснили в прокуратуре Омской области.

Для изоляции потерпевших, как установили следователи СКР по Омской области, использовались замки, металлические решетки на окнах, наручники и иные приспособления, не позволяющие им добровольно покинуть реабилитационный центр.

Суд первой инстанции признал всю троицу виновными в инкриминируемых деяниях и приговорил организатора преступной деятельности по к 12 годам  в колонии строгого режима. Два его соучастника получили 10 и 9 лет лишения свободы.

Под стражу осужденных, которые так и не признали своей вины, взяли прямо в зале суда.

Не согласившись с таким исхода дела, вся троица обжаловала приговор в апелляционной инстанции, однако и там сочли вердикт первой инстанции,  в части квалификации и размера наказания, законным.

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Суд#Новости#Омск#Омская область#Уголовное дело#Похищение#Приговор#Наркомания
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