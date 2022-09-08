Организатор омского реабцентра получил 12 лет колонии за похищение людей

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор Омского областного суда по уголовному делу 3 организаторов реабилитационных центров для алко- и наркозависимых лиц. Омичей признали виновными в похищении людей и незаконном лишении свободы.
«По версии следствия, в населенных пунктах Чернолучье и Камышловский Омской области фигуранты дела организовали незаконное помещение в свои центры лиц, страдающих различными зависимостями, где в дальнейшем незаконно их удерживали. При этом ни один из обвиняемых не имел медицинского образования и лицензии на медицинскую деятельность, а также не обладал какими-либо знаниями и методиками лечения от алкогольной и наркотической зависимостей», – пояснили в прокуратуре Омской области.
Для изоляции потерпевших, как установили следователи СКР по Омской области, использовались замки, металлические решетки на окнах, наручники и иные приспособления, не позволяющие им добровольно покинуть реабилитационный центр.
Суд первой инстанции признал всю троицу виновными в инкриминируемых деяниях и приговорил организатора преступной деятельности по к 12 годам в колонии строгого режима. Два его соучастника получили 10 и 9 лет лишения свободы.
Под стражу осужденных, которые так и не признали своей вины, взяли прямо в зале суда.
Не согласившись с таким исхода дела, вся троица обжаловала приговор в апелляционной инстанции, однако и там сочли вердикт первой инстанции, в части квалификации и размера наказания, законным.