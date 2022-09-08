Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Грозившийся взорвать дом омич страдает психическим расстройством

8 сентября 11:30
Фото: Город55
Сейчас мужичина задержан, с ним работают силовики.

Городу55 стали известны подробности о личности 44-летнего жителя Омска, который в четверг, 8 сентября, грозился взорвать жилой дом на Московке-2.

«Уже установлено, что у мужчины имеется психическое заболевание», — сообщил Городу55 источник в силовых структурах.

Напомним, как ранее сообщал Город55, чтобы воплотить свои угрозы в жизнь омич перерезал газовый шланг. Полицию и МЧС на место происшествия вызвала мать нарушителя. Сначала у дома дежурили спасатели, которые после приезда полицейских и вскрыли дверь в квартиру. 

Сейчас неадекватный гражданин задержан и доставлен в отдел полиции.

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Полиция#ЧП#Авария#Газ#Взрыв
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10