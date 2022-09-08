Грозившийся взорвать дом омич страдает психическим расстройством

Городу55 стали известны подробности о личности 44-летнего жителя Омска, который в четверг, 8 сентября, грозился взорвать жилой дом на Московке-2.
«Уже установлено, что у мужчины имеется психическое заболевание», — сообщил Городу55 источник в силовых структурах.
Напомним, как ранее сообщал Город55, чтобы воплотить свои угрозы в жизнь омич перерезал газовый шланг. Полицию и МЧС на место происшествия вызвала мать нарушителя. Сначала у дома дежурили спасатели, которые после приезда полицейских и вскрыли дверь в квартиру.
Сейчас неадекватный гражданин задержан и доставлен в отдел полиции.