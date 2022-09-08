Перерезал шланг с газом. В Омске мужчина грозился взорвать дом

«Утром от женщины, проживающей на улице Молодова, поступило сообщение о том, что ее 44-летний сын ведет себя неадекватно и высказывает угрозы.

Прибывшими сотрудниками полиции мужчина был задержан, проводится проверка. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась», — рассказали Городу55 в пресс-службе областного УМВД России.