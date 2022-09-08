Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Перерезал шланг с газом. В Омске мужчина грозился взорвать дом

8 сентября 11:29
Фото: 1MI

В Омске задержали мужчину, угрожавшего взорвать жилой дом

О буйном сыне заявила в полицию его мать.

В Омске неадекватный мужчина чуть не взорвал жилой дом на ул. Молодова, 8. Все произошло сегодня утром на Московке-2. Свидетели происходящего написали в паблике «Инцидент Омск» соцсети «ВКонтакте», что он перерезал шланг с газом и грозился всех взорвать. 

Также автор поста отметил, что на месте работали сотрудники полиции и Росгвардии, а также спасатели МЧС и машины скорой помощи. Дверь в квартиру мужчины пришлось вскрывать. В силовых ведомствах эту информацию подтвердили.

«Утром от женщины, проживающей на улице Молодова, поступило сообщение о том, что ее 44-летний сын ведет себя неадекватно и высказывает угрозы. Прибывшими сотрудниками полиции мужчина был задержан, проводится проверка. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась», — рассказали Городу55 в пресс-службе областного УМВД России.

В региональном ГУ МЧС уточнили, что на место прибыли 6 спасателей, которые дежурили у дома. После приезда полиции по просьбе силовиков МЧС вскрыло дверь в квартиру, откуда поступали угрозы.

#Ольга Цветатий#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Полиция#ЧП#Мужчина
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10