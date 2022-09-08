Перерезал шланг с газом. В Омске мужчина грозился взорвать дом

В Омске неадекватный мужчина чуть не взорвал жилой дом на ул. Молодова, 8. Все произошло сегодня утром на Московке-2. Свидетели происходящего написали в паблике «Инцидент Омск» соцсети «ВКонтакте», что он перерезал шланг с газом и грозился всех взорвать.
Также автор поста отметил, что на месте работали сотрудники полиции и Росгвардии, а также спасатели МЧС и машины скорой помощи. Дверь в квартиру мужчины пришлось вскрывать. В силовых ведомствах эту информацию подтвердили.
«Утром от женщины, проживающей на улице Молодова, поступило сообщение о том, что ее 44-летний сын ведет себя неадекватно и высказывает угрозы. Прибывшими сотрудниками полиции мужчина был задержан, проводится проверка. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась», — рассказали Городу55 в пресс-службе областного УМВД России.
В региональном ГУ МЧС уточнили, что на место прибыли 6 спасателей, которые дежурили у дома. После приезда полиции по просьбе силовиков МЧС вскрыло дверь в квартиру, откуда поступали угрозы.