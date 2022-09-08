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Омский фельдшер нелегально выводил людей из алкогольной зависимости

8 сентября 04:08
Фото: 1MI
Мужчина незаконно ставил алкоголикам капельницы с сильнодействующим веществом.

В Омске завершилось расследование уголовного дела, которое завели на 36-летнего фельдшера. Он обвиняется в незаконном приобретении и хранении в целях сбыта сильнодействующих веществ, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Во время расследования выяснилось, обвиняемый вступил в чат, где общались пользователи, связанные с оказанием платных медицинских услуг по выведению людей из алкоголизма. Подозреваемый получал адрес клиента, к которому приезжал на дом и вводил вещество для детоксикации организма.

При этом мужчина не имел лицензии, он работал незаконно. Его задержали с поличным. При обыске у него изъяли более 330 ампул и 37 блистеров с препаратами. Уголовное дело передали в суд.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Уголовное дело#Полиция#Лекарства#Фельдшер
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