Омский фельдшер нелегально выводил людей из алкогольной зависимости

В Омске завершилось расследование уголовного дела, которое завели на 36-летнего фельдшера. Он обвиняется в незаконном приобретении и хранении в целях сбыта сильнодействующих веществ, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Во время расследования выяснилось, обвиняемый вступил в чат, где общались пользователи, связанные с оказанием платных медицинских услуг по выведению людей из алкоголизма. Подозреваемый получал адрес клиента, к которому приезжал на дом и вводил вещество для детоксикации организма.
При этом мужчина не имел лицензии, он работал незаконно. Его задержали с поличным. При обыске у него изъяли более 330 ампул и 37 блистеров с препаратами. Уголовное дело передали в суд.