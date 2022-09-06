Угрожал скальпелем. Омич ограбил женщину прямо на остановке

Ночью экипаж патрульно-постовой службы следовал по улице 22 Апреля. Там к ним и обратилась омичка, которая пострадала от разбойного нападения. Она указала направление, куда побежал злоумышленник, и полицейские сразу направились за ним. Подозреваемый пытался скрыться в зарослях, но у него это не вышло. Сотрудники задержали мужчину, изъяли у него все, что он украл, и доставили в отдел полиции № 8 УМВД России по городу Омску.