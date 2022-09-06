Угрожал скальпелем. Омич ограбил женщину прямо на остановке

Омским полицейским удалось по горячим следам задержать грабителя, который напал на женщину. Все произошло на остановке «Сквер молодожёнов». Подробности рассказали в пресс-службе областного УМВД России.
Ночью экипаж патрульно-постовой службы следовал по улице 22 Апреля. Там к ним и обратилась омичка, которая пострадала от разбойного нападения. Она указала направление, куда побежал злоумышленник, и полицейские сразу направились за ним. Подозреваемый пытался скрыться в зарослях, но у него это не вышло. Сотрудники задержали мужчину, изъяли у него все, что он украл, и доставили в отдел полиции № 8 УМВД России по городу Омску.
Уже дежурному следователю 35-летняя пострадавшая рассказала все подробности. На остановке она ожидала такси, чтобы добраться домой. Разбойник подошел к ней и начал угрожать скальпелем, после чего отнял телефон, золотые серьги и продукты питания. Сумму ущерба она оценила в 14 тысяч рублей.
Отметим, что 36-летний подозреваемый уже был неоднократно судим за кражи и разбой. Сейчас на него заведено уголовное дело. Советский районный суд Омска принял решение о мере пресечения в виде заключения его под стражу.