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Угрожал скальпелем. Омич ограбил женщину прямо на остановке

6 сентября 12:07
Фото: 1MI

Омичку ограбили на остановке, пока она ждала такси

Мужчина украл у пострадавшей даже пакет с продуктами.

Омским полицейским удалось по горячим следам задержать грабителя, который напал на женщину. Все произошло на остановке «Сквер молодожёнов». Подробности рассказали в пресс-службе областного УМВД России.

Ночью экипаж патрульно-постовой службы следовал по улице 22 Апреля. Там к ним и обратилась омичка, которая пострадала от разбойного нападения. Она указала направление, куда побежал злоумышленник, и полицейские сразу направились за ним. Подозреваемый пытался скрыться в зарослях, но у него это не вышло. Сотрудники задержали мужчину, изъяли у него все, что он украл, и доставили в отдел полиции № 8 УМВД России по городу Омску.

Уже дежурному следователю 35-летняя пострадавшая рассказала все подробности. На остановке она ожидала такси, чтобы добраться домой. Разбойник подошел к ней и начал угрожать скальпелем, после чего отнял телефон, золотые серьги и продукты питания. Сумму ущерба она оценила в 14 тысяч рублей.

Отметим, что 36-летний подозреваемый уже был неоднократно судим за кражи и разбой. Сейчас на него заведено уголовное дело. Советский районный суд Омска принял решение о мере пресечения в виде заключения его под стражу.

#Ольга Цветатий#Общество#Город#Происшествия#Кража#Новости#Омск#Омская область#Полиция#Уголовное дело#Разбой
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