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Омич отправился в колонию на полгода за дерзкое избиение юных велосипедистов

6 сентября 03:51
Фото: 1MI
Осужденный попытался обжаловать приговор в Омском областном суде, но тщетно.

В Омске вступил в законную силу приговор Кировского районного суда по делу 39-летнего омича, которого осудили за избиение несовершеннолетнего. 

«На следствии и в суде установлено, что 6 июля 2021 года фигурант уголовного дела ехал на автомобиле по улице Волгоградская в Омске. Там под надуманным предлогом он поругался  с несовершеннолетними велосипедистами», – пояснили Городу55 в прокуратуре Омской области. 

После того как словесные аргументы закончились, омич, по информации надзорного ведомства, набросился на подростков, схватил туристический нож, изрезал велосипеды, а один из них засунул в багажник своего автомобиля. 

После этого обвиняемый догнал одного из детей и избил его. По заключению экспертизы, подросток получил средний вред здоровью. 

Суд первой инстанции признал омича виновным в инкриминируемых деяниях и отправил в колонию общего режима на 6 месяцев. 

Осужденный не согласился с приговором и обжаловал его в апелляционной инстанции. Однако и коллегия судей областного суда встала на сторону обвинения, оставив жалобу без удовлетворения. 

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Уголовное дело#Дети#Избиение#Суд
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