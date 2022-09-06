Омич отправился в колонию на полгода за дерзкое избиение юных велосипедистов

В Омске вступил в законную силу приговор Кировского районного суда по делу 39-летнего омича, которого осудили за избиение несовершеннолетнего.
«На следствии и в суде установлено, что 6 июля 2021 года фигурант уголовного дела ехал на автомобиле по улице Волгоградская в Омске. Там под надуманным предлогом он поругался с несовершеннолетними велосипедистами», – пояснили Городу55 в прокуратуре Омской области.
После того как словесные аргументы закончились, омич, по информации надзорного ведомства, набросился на подростков, схватил туристический нож, изрезал велосипеды, а один из них засунул в багажник своего автомобиля.
После этого обвиняемый догнал одного из детей и избил его. По заключению экспертизы, подросток получил средний вред здоровью.
Суд первой инстанции признал омича виновным в инкриминируемых деяниях и отправил в колонию общего режима на 6 месяцев.
Осужденный не согласился с приговором и обжаловал его в апелляционной инстанции. Однако и коллегия судей областного суда встала на сторону обвинения, оставив жалобу без удовлетворения.