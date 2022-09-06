Устроила скандал. В Омске кондуктор в троллейбусе порвала справку школьнику

Вчера, 5 сентября, в паблике «Инцидент Омск» появилась жалоба на кондуктора, который работает в троллейбусе маршрута №16. По словам автора поста, инцидент произошел накануне около 8:30-8:40, когда ребенок сел в транспорт на остановке «Голубой огонек».
«Кондуктор не стала его рассчитывать, так как школьное удостоверение еще в школе не поменяли, - рассказал автор поста. - Также сказала, что по карте «Омка» она тоже его рассчитывать не собирается. При этом выхватила удостоверение и порвала его, разбросав в разные стороны».
В результате за школьника заплатили одноклассники, у которых были с собой наличные. Родители уже написали официальную жалобу в прокуратуру. Они хотят, чтобы с ситуации также разобрались в департаменте транспорта и МП «Электрический транспорт».
UPD: В департаменте транспорта прокомментировали ситуацию.
«Информация по данному факту передана в МП г. Омска «Электрический транспорт». В целях выяснения всех обстоятельств проводится проверка с привлечением специалистов департамента транспорта. В случае подтверждения указанных фактов виновное лицо будет привлечено к дисциплинарной ответственности. С кондукторским составом филиала «Троллейбусное депо» МП г. Омска «Электрический транспорт» перед выходом в рейс будут проведены дополнительные инструктажи о недопустимости подобных случаев впредь», - сообщили в пресс-службе.