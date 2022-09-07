Топ арбитража. Минобр против детсада, империя Шархуна и спор из-за опасного груза

1-е место. «Империя» погибшего бизнесмена Шархуна
Иск почти на 90.7 млн рублей предъявило омское ООО «Чебаклы» к индивидуальному предпринимателю Андрею Шархуну. Соответствующее заявление поступило в суд 12 августа.
Между тем, как выяснил Город55, по сути, это дело не про деньги, а про недвижимость. Так, в документах суда указано, что истец требует от ответчика «сохранить нежилое помещение в реконструированном и перепланированном состоянии, признать права собственности на недвижимое имущество: склад общей площадью 1138.22 квадратных метра в Омске, на улице 17-я Рабочая, дом 101В, и земельных участков».
Изначально этот иск рассматривался в Октябрьском районном суде Омска, а затем по подсудности перешел в арбитраж. Собственно, в решении райсуда и указана суть этого спора. Дело в том, что «Чебаклы» и предприниматель Андрей Шархун заключили договор купли-продажи того самого склада и земельных участков. Цена вопроса в общей сложности составила почти 90.7 млн рублей, которые и значатся в карточке дела. Вот только при регистрации этой недвижимости у покупателя возникли проблемы.
«При обращении ООО „Чебаклы“ в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии для регистрации перехода права собственности государственная регистрация была приостановлена ввиду того, что не были представлены документы, подтверждающие проведение реконструкции в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ», — указано в определении Октябрьского суда.
Потому «Чебаклы» и просит «заморозить» склад в реконструированном и перепланированном состоянии.
Особый интерес в этом деле вызывает история взаимоотношений истцов и ответчиков. На данный момент единственным учредителем «Чебаклы» значится один из богатейших омских предпринимателей Дмитрий Шархун, который 1 октября прошлого года трагически погиб после аварии на снегоболотоходе.
Что касается предпринимателя Андрея Шархуна, который, возможно, является родственником погибшего бизнесмена, на данный момент он значится учредителем и директором ООО «Конси». И все бы ничего, но до конца мая 2019 года владельцем и руководителем этой компании был как раз погибший Дмитрий Шархун.
2-е место. Спор с утилизатором опасных отходов
В последний день августа в Арбитражный суд Омской области поступило заявление от омского ООО «Лайт» о взыскании более 25.6 млн рублей с московской компании ООО «Русэкотех».
Из документов суда следует, что 31 марта 2021 года истец и ответчик заключили договор на некие услуги, по которому и возник долг на указанную выше сумму.
Если посмотреть на основной вид деятельности этих компаний, можно предположить, что услуги эти касались перевозок опасных грузов. Дело в том, что «Лайт» специализируется на деятельности автомобильного грузового транспорта, а «Рсэкотех» занимается утилизацией опасных отходов. Возможно, эти самые отходы и перевозились на транспорте омичей.
3-е место. Задолжавшие «Россети»
Более 21.8 млн рублей через арбитраж пытается взыскать с АО «Россети Сибирь» ЗАО «Новации и бизнес в энергетике («НБЭ»), которое зарегистрировано в городе Южноуральске Челябинской области.
Как и почему возникла претензия на такую сумму, в документах суда пока не говорится. Однако отметим, что «НБЭ» занимается комплектацией объектов энергетики высококачественной продукцией для линии электропередачи и подстанций. Например, 5 лет назад «Россети Сибирь» приобрела у «НБЭ» силовой трансформатор почти за 14.7 млн рублей.
Не исключено, что претензия на 21.8 млн рублей могла появиться из-за неоплаты по договору поставки некоего оборудования.
4-е место. Зима близко
В середине августа в омский арбитраж поступил иск от ООО «Газпром межрегионгаз Омск» к Муниципальному предприятию города Омска «Тепловая компания» о взыскании свыше 16.8 млн рублей.
В карточке суда это дело отнесено к категории «Исполнение обязательств по договорам энергоснабжения». Видимо, «Газпром межрегионгаз Омск», как один из ведущих поставщиков природного газа, требует с «Тепловой компании», которая распоряжается 12 городскими котельными, очередные долги за поставки голубого топлива.
5-е место. Минобразования, детский сад «Арбуз» и субсидии
Более 16.2 млн рублей субсидий через суд взыскивает министерство образования Омской области с частного учреждения дошкольного образования «Детский сад «Арбуз». В частности, в определении суда о принятии дела к производству указано:
«Министерство образования Омской области обратилось в Арбитражный суд Омской области с заявлением к частному учреждению дошкольного образования „Детский сад ‚Арбуз‘“ о взыскании средств субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1.5 до 3 лет в размере 2 961 592,00 рублей».
Еще более 13.2 млн рублей минобразования требует за субсидии на получение начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, а также игрушек.
По всей видимости, истцы из министерства посчитали, что эти средства либо были потрачены частным детским садом не на обозначенные цели, либо и вовсе не освоены.
При этом в региональном Минобразования ходатайствовали перед судом о наложении ареста на счета «Арбуза» в качестве обеспечительной меры по иску, но судья эту просьбу не удовлетворил.