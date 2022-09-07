Топ арбитража. Минобр против детсада, империя Шархуна и спор из-за опасного груза

Изначально этот иск рассматривался в Октябрьском районном суде Омска, а затем по подсудности перешел в арбитраж. Собственно, в решении райсуда и указана суть этого спора. Дело в том, что «Чебаклы» и предприниматель Андрей Шархун заключили договор купли-продажи того самого склада и земельных участков. Цена вопроса в общей сложности составила почти 90.7 млн рублей, которые и значатся в карточке дела. Вот только при регистрации этой недвижимости у покупателя возникли проблемы.