Привет из 90-х. 18-летний вымогатель с оружием напал на подростка в Омске

Родители 15-летнего подростка из Ленинского округа обратились с заявлением в полицию. Подробности рассказали в пресс-службе областного Следственного комитета России.
Мальчик рассказал, что он, как обычно, возвращался из школы домой. На улице Станционной к нему подошел незнакомый молодой человек и стал требовать деньги, угрожая пневматическим пистолетом. Когда школьник сказал, что их у него нет, злоумышленник решил похитить телефон. Стоимость ущерба составила 3 тысячи рублей.
Позже сотрудники уголовного розыска задержали 18-летнего подозреваемого в техникуме, где он учится. Задержанный рассказал, что на проспекте Карла Маркса продал похищенный смартфон случайному прохожему за 1500 рублей. Деньги он потратил на личные нужды. Полицейские изъяли у него пневматический пистолет, который был куплен на Ленинском рынке за 5 тысяч рублей. На парня заведено уголовное дело за разбой. Расследование продолжается.