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Привет из 90-х. 18-летний вымогатель с оружием напал на подростка в Омске

7 сентября 09:10
Фото: 1MI

В Омске студент техникума напал с пистолетом на школьника

Сначала нападавший потребовал деньги, а затем украл телефон.

Родители 15-летнего подростка из Ленинского округа обратились с заявлением в полицию. Подробности рассказали в пресс-службе областного Следственного комитета России. 

Мальчик рассказал, что он, как обычно, возвращался из школы домой. На улице Станционной к нему подошел незнакомый молодой человек и стал требовать деньги, угрожая пневматическим пистолетом. Когда школьник сказал, что их у него нет, злоумышленник решил похитить телефон. Стоимость ущерба составила 3 тысячи рублей. 

Позже сотрудники уголовного розыска задержали 18-летнего подозреваемого в техникуме, где он учится. Задержанный рассказал, что на проспекте Карла Маркса продал похищенный смартфон случайному прохожему за 1500 рублей. Деньги он потратил на личные нужды. Полицейские изъяли у него пневматический пистолет, который был куплен на Ленинском рынке за 5 тысяч рублей. На парня заведено уголовное дело за разбой. Расследование продолжается.

#Ольга Цветатий#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Уголовное дело#Полиция#Ребенок#Школьник#Кража#Телефон
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