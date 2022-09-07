Привет из 90-х. 18-летний вымогатель с оружием напал на подростка в Омске

Мальчик рассказал, что он, как обычно, возвращался из школы домой. На улице Станционной к нему подошел незнакомый молодой человек и стал требовать деньги, угрожая пневматическим пистолетом. Когда школьник сказал, что их у него нет, злоумышленник решил похитить телефон. Стоимость ущерба составила 3 тысячи рублей.