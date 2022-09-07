Омские наркоторговцы получили 19 лет колонии на двоих

В Омске вынесли приговор двум мужчинам, которые обвинялись в попытке сбыть наркотики в крупном размере. Во время следствия выяснилось, что в феврале 2021 года фигуранты уголовного дела договорились покупать, хранить и распространять наркотики, достали запрещенное вещество из закладок, а затем расфасовали на более мелкие партии.