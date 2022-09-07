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Омские наркоторговцы получили 19 лет колонии на двоих

7 сентября 04:20
Фото: 1MI

Омичи получили серьезные сроки за попытку торговать наркотиками

Одного мужчину приговорили к 8 годам, другого — к 11 годам.

В Омске вынесли приговор двум мужчинам, которые обвинялись в попытке сбыть наркотики в крупном размере. Во время следствия выяснилось, что в феврале 2021 года фигуранты уголовного дела договорились покупать, хранить и распространять наркотики, достали запрещенное вещество из закладок, а затем расфасовали на более мелкие партии.

Оперативники изъяли у них 83 г наркотического вещества. Свою вину подсудимые не признали. Суд признал их виновными и приговорил к 8 и 11 годам лишения свободы в колониях строго и особого режима соответственно. Приговор еще не вступил в силу.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Прокуратура Омской области#Наркотики#Приговор
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