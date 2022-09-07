Роковая ошибка. Омичи попали в розыск после посещения секс-шопа

В Омске неизвестная любовная пара решила закупиться интим-товарами с чужой банковской карты. Подробности сообщили в пресс-службе областного УМВД России.
В полицию обратилась омичка. Она рассказала, что пару дней назад потеряла банковскую карту и недавно на ее телефон стали приходить уведомления о списании денежных средств. С карты неизвестные оплатили покупки на сумму 1750 рублей в интимном магазине.
Полицейские изучили выписки по расчётам в магазинах и теперь предполагают, что к хищению может быть причастна пара. Ее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Если вы опознали граждан, позвоните по телефонам: 79-20-72, 89088074686, 102.