Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Роковая ошибка. Омичи попали в розыск после посещения секс-шопа

7 сентября 13:07
Фото: 1MI

В омске пара расплатилась в интим-магазине чужой банковской картой

Похитители потратили с карты около двух тысяч рублей.

В Омске неизвестная любовная пара решила закупиться интим-товарами с чужой банковской карты. Подробности сообщили в пресс-службе областного УМВД России.

В полицию обратилась омичка. Она рассказала, что пару дней назад потеряла банковскую карту и недавно на ее телефон стали приходить уведомления о списании денежных средств. С карты неизвестные оплатили покупки на сумму 1750 рублей в интимном магазине.

Полицейские изучили выписки по расчётам в магазинах и теперь предполагают, что к хищению может быть причастна пара. Ее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Если вы опознали граждан, позвоните по телефонам: 79-20-72, 89088074686, 102.

Фото: УМВД России по Омской области
#Ольга Цветатий#Общество#Город#Кража#Новости#Омск#Омская область#Розыск#Интим-товары#Любовная пара#Банковская карта#Полиция
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10