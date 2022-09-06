Почва в Омской области оказалась заражена фекальными бактериями

Лаборатория Омского референтного центра Россельхознадзора обнаружила превышение бактерий в 30 из 40 отобранных проб почвы в поселке Иртыш Черлакского района.
Оказалось, что почва сельскохозяйственного назначения кишит колиформными бактериями, в том числе E.coli (бактерии группы кишечной палочки). Также в образцах было превышено содержание фекальных энтерококков. В больших концентрациях эти микроорганизмы могут вызывать пищевые отравления и инфекции мочевыводящих путей.
«Таким образом, все пробы почвы оказались несоответствующими требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», — сообщают в пресс-службе омского управления Россельхознадзора.
Пробы отобрали в поселке Иртыш в конце августа в рамках выездного обследования на землях сельскохозяйственного назначения. На сельхозугодьях также нашли свалку, несколько карьеров, куда в том числе сливают жидкие бытовые отходы, а также заросли конопли и тару из-под пестицидов.
Из-за загрязнения почвы Россельхознадзор направил предостережение администрации Иртышского сельского поселения, которому принадлежат проблемные участки. Кроме того, информацию передали в Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру.
Сейчас планируется провести расчет вреда, причиненного почве. Продолжается расследование, устанавливаются ответственные лица.