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Почва в Омской области оказалась заражена фекальными бактериями

6 сентября 11:53
Фото: 1MI

В почве в Омской области обнаружили опасное превышение бактерий

В землях сельхозугодий размножились микроорганизмы, способные вызвать пищевые инфекции.

Лаборатория Омского референтного центра Россельхознадзора обнаружила превышение бактерий в 30 из 40 отобранных проб почвы в поселке Иртыш Черлакского района.

Оказалось, что почва сельскохозяйственного назначения кишит колиформными бактериями, в том числе E.coli (бактерии группы кишечной палочки). Также в образцах было превышено содержание фекальных энтерококков. В больших концентрациях эти микроорганизмы могут вызывать пищевые отравления и инфекции мочевыводящих путей.

«Таким образом, все пробы почвы оказались несоответствующими требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», — сообщают в пресс-службе омского управления Россельхознадзора.

Пробы отобрали в поселке Иртыш в конце августа в рамках выездного обследования на землях сельскохозяйственного назначения. На сельхозугодьях также нашли свалку, несколько карьеров, куда в том числе сливают жидкие бытовые отходы, а также заросли конопли и тару из-под пестицидов.

Из-за загрязнения почвы Россельхознадзор направил предостережение администрации Иртышского сельского поселения, которому принадлежат проблемные участки. Кроме того, информацию передали в Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру.

Сейчас планируется провести расчет вреда, причиненного почве. Продолжается расследование, устанавливаются ответственные лица.

#Екатерина Чаплинская#Общество#Новости#Экология#Загрязнение#Россельхознадзор#Почва
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