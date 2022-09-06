Почва в Омской области оказалась заражена фекальными бактериями

Пробы отобрали в поселке Иртыш в конце августа в рамках выездного обследования на землях сельскохозяйственного назначения. На сельхозугодьях также нашли свалку, несколько карьеров, куда в том числе сливают жидкие бытовые отходы, а также заросли конопли и тару из-под пестицидов.