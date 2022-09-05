В Омске завели уголовное дело после пожара в омском детском доме

Отметим, что Андрей Глотов возглавил дом-интернат в феврале 2021 года. Два его предшественника, Сергей Баклаев и Людмила Кизилова, попались на различных махинациях и взятках. Баклаева суд приговорил к штрафу в 200 тысяч рублей, а Кизилова получила 4 года условно с испытательным сроком в 2.5 года.