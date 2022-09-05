В Омске завели уголовное дело после пожара в омском детском доме

В Омске прокуратура провела проверку в Кировском детском доме-интернате. Выяснилось, что с июля 2021 года по февраль 2022 года детский дом заключал договоры на проведение ремонта автоматической пожарной сигнализации, монтажу аварийного освещения и капремонту внутреннего противопожарного водопровода.
Общая стоимость работ составила 5 млн рублей. Работы принял и оплатил бывший директор Кировского дома-интерната. Однако по факту подрядчик выполнил меньший объем работ, после чего ему заплатили лишние 675 тыс рублей.
При этом 14 февраля 2022 года в здании интерната произошел пожар. Сумма ущерба составила более 370 тыс рублей. Следственный комитет России по Омской области завел уголовное дело о превышении должностных полномочий.
Как выяснил Город55, ремонтом противопожарной системы в доме-интернате занималось сразу несколько фирм и индивидуальных предпринимателей: ООО «Строительная компания «Альянс», ИП Григорян Карен Тигранович, ООО «Системы безопасности «Прогресс», ООО «Арктур» и другие.
Отметим, что Андрей Глотов возглавил дом-интернат в феврале 2021 года. Два его предшественника, Сергей Баклаев и Людмила Кизилова, попались на различных махинациях и взятках. Баклаева суд приговорил к штрафу в 200 тысяч рублей, а Кизилова получила 4 года условно с испытательным сроком в 2.5 года.
В пресс-службе регионального минтруда прокомментировали возбуждение дела.
«Уголовное дело возбуждено на основании проверки, которую провели специалисты министерства труда и социального развития Омской области. В ходе внутренней проверки были выявлены факты нарушения условий расходования средств и проведения ремонтных работ системы пожарной безопасности, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Соответствующие материалы были переданы в прокуратуру, работники Кировского детского дома-интерната незамедлительно приступили к устранению нарушений. Ситуация находится на особом контроле министерства труда и социального развития Омской области. Жизни и здоровью проживающих ничего не угрожает».