Компания Заслуженного строителя Сафаряна задержала ввод двух детсадов в Омске

Город55 продолжает анализировать строительство шести детских садов в Омске, которое переросло в уголовное дело на пока еще не установленных чиновников депстроя администрации города.
На прошлой неделе мы рассказывали о компании семьи Антропенко — ООО «Строительные материалы Сибири», которая с запозданием сдала дошкольное учреждение на улице Светловской. Сегодня — информация об ООО «Строительно-производственная компания «Сибцентрострой», которая возводила детский сад в поселке Биофабрика и достраивает в микрорайоне Большие Поля.
Заслуженный
На омском строительном рынке «СПК «Сибцентрстрой» появилась в далеком 2004 году. У истоков ее создания стоял Рафик Сафарян, которые сейчас является генеральным директором компании, а также награжден званием Заслуженного строителя России и золотой медалью «За особые заслуги пред Омской областью». Что касается учредителей, то с момента основания долей в 100% владел предполагаемый сын Сафаряна — Артур. Однако с 20 августа 2020 года он разделил этот актив с родным братом Тиграном.
На поприще госзакупок «СПК «Сибцентрострой» появилась в 2008 году и сразу взяла удачный старт, заключив контракт на сумму 734.7 млн руб на строительство больничного городка в селе Азово.
Самым удачным для компании стал 2020 год, когда были подписаны договоры сразу на 2.3 млрд руб. К слову, одним из них стал контракт на строительство того самого детского сада в поселке Биофабрика.
По состоянию на конец 2021 года активы «СПК «Сибцентрострой» оценивались в 570.8 млн руб, выручка — в 542.8 млн руб, а чистая прибыль — в 6.5 млн руб. Отметим, что самым удачным в финансовом плане для общества был 2019 год, когда удалось выручить 842.8 млн руб и получить прибыль в 29.4 млн руб.
Добавим, что именно «СПК «Сибцентрострой» в 2011 году занималась нашумевшой реконструкцией Концертного зала Омской филармонии.
Не в срок
Контакт на строительство детского сада в поселке Биофабрика, как сообщалось выше, был заключен в 2020 году. Договор между Департаментом строительства администрации Омска и «СПК «Сибцентрострой» был заключен 29 октября. Свои подписи на нем поставили Рафик Сафарян и директор депстроя Александр Мякинин.
Как указано в документах, за 307.1 млн руб подрядчик должен был построить детсад на 310 мест и сдать его к 30 ноября 2021 года. Однако в процессе работ объект подорожал более чем на 92 млн руб. Сдвинулись и сроки сдачи — дошкольное учреждение достроили только к 9 февраля текущего года. Во всяком случае, именно в этот день на официальном сайте мэрии Омска появилось соответствующее сообщение.
Затем последовал процесс ввода в эксплуатацию и лицензирования, который якобы растянулся на 4 месяца (аналогичное время эти мероприятия заняли и вслучае с детсадом на Светловской), и первых ребятишек учреждение приняло только 13 июня.
Отметим, что договор между заказчиком и подрядчиком по этому объекту расторгнут по соглашению сторон только 11 мая 2022 года, то есть через 3 месяца после фактической сдачи.
Что касается детского сада в микрорайоне Большие Поля, то контракт на его строительство Рафик Сафарян и Александр Макинин подписали 27 июля 2021 года. По договору объект на 140 мест почти за 188.5 млн руб должны были сдать еще 20 декабря 2021 года, вот только стройка продолжается и сегодня. История с подорожанием у «СПК «Сибцентрострой» повторилась и здесь — на данный момент стоимость строительства уже выросла на 45.5 млн руб.
Таким образом, за строительство этих детских садов бюджету уже пришлось переплатить свыше 137.5 млн руб.
Проштрафились
С этими объектами чиновники из депстроя были не столь благосклонны, как с детским садом на Светловской, и за просрочки обязательств по контрактам все-таки начислили неустойки и штрафы. Так, по учреждению в поселке Биофабрика «СПК Сибцентрострой» получил претензий на общую сумму свыше 5.1 млн руб, а по детсаду в Больших Полях — пока на 1 млн руб.
При этом по объекту на Биофабрике в соглашении о расторжении контракта указано, что подрядчик выполнил строительные работы на сумму порядка 391.8 млн руб, а получил чуть более 389.8 млн руб. Свыше 1.9 млн рублей ушли в доход городского бюджета в качестве оплаты за неустойки и штрафы. Но общая сумма штрафов, как сообщалось выше, составляла 5.1 млн руб. Получается, что еще около 3.2 млн рублей где-то подвисли. Во всяком случае, никаких исков от департамента строительства о взыскании, неустоек, пеней или штрафов с «СПК Сибцентрострой» в документах судов пока нет.
Однако больше всего вопросов возникает по дошкольному учреждению в Больших Полях. На данный момент сдача объекта затянулась на 8 месяцев, но серьезных санкций за это, судя по всему, не последовало (претензии предъявлены лишь на 1 млн руб).
Цены, график, губернатор
Однако есть в портфолио «СПК «Сибцентрострой» объект, где обозначенные сроки строительства срываются уже во второй раз. Речь о строительстве школы в рабочем поселке Горьковское, о которой ранее говорил губернатор Омской области.
Контракт на строительство первой очереди, которая включает в себя трехэтажный учебный корпус, Сафарян получил от БУ «Омскоблстройзаказчик» 23 декабря 2020 года. Цена вопроса составила свыше 542.3 млн руб, а срок исполнения был ограничен 20 декабря 2021 года. Затем 9 марта 2021 года был подписан договор на строительство второй очереди — физкультурно-оздоровительного корпуса, почти за 175.2 млн руб с аналогичной датой сдачей объекта — 20 декабря 2021 года.
Вот только на календаре уже 8 сентября, а воз и ныне там — ни первая, ни вторая очереди школы так и не сданы. При этом сроки переносятся уже не в первый раз. Так, 4 марта нынешнего года губернатор Александр Бурков побывал на стройплощадке школы и, мягко сказать, был крайне недоволен темпами работ.
«Я сам уже второй раз вынужден выехать на объект. Сегодня делали разбор полетов с подрядчиком. Проблемы, конечно, обусловлены не только срывом графика строительных работ подрядной организацией, но и ростом цен, которые были в прошлом году и в декабре 2020 года. Хорошо, что импортное оборудование уже было приобретено, и мы ставим сегодня сроки, чтобы 1 сентября дети пошли в школу», — заявил тогда губернатор.
1 Сентября уже отзвенело, но за парты в новой школе горьковские школьники так и не сели. И вряд ли им посчастливится сделать это в текущем году.
Отметим, что рост цен, о котором упоминал Бурков, действительно имеет место, и с этой проблемой столкнулись все подрядчики по госконтрактам. Видимо, потому строительство школы уже подорожало в общей сложности более чем на 188.5 млн руб, а общая сумма контракта на данный момент составляет свыше 846 млн руб.
Однако в претензиях, которые «Омскоблстройзаказчик» предъявлял «СПК «Сибцентрострой», раз за разом указывались одни и те же требования:
«Незамедлительно приступить к выполнению работ согласно графику; увеличить количество рабочих на объекте; ускорить темпы выполнения работ; обеспечить бесперебойную поставку необходимых строительных материалов на объект; усилить контроль за исполнением трудовой дисциплины».
То есть получается, что в срыве сроков виноват не только рост цен, но и нехватка рабочих, задержка поставок, медленный темп строительства и даже дисциплина у строителей.
Наказали и списали
Теперь о антирекордах «СПК «Сибцентростроя. Только по первой очереди строительства школы в Горьковском компании выставили неустоек и штрафов на общую сумму свыше 120.1 млн руб. Крайняя претензия на почти 10.9 млн руб датируется 22 августа текущего года. Еще 14 млн руб компания получила по претензиям на строительство второй очереди. Самая свежая — от 17 августа текущего года. То есть в общей сложности ненадлежащее исполнение обязательств по строительству этого образовательного учреждения уже потянуло на 134.1 млн руб. Отметим, Город55 анализирует уже не первую строительную компанию, но таких штрафов только по одному объекту еще не встречал.
Однако с начала текущего года сначала списали более 7.9 млн руб неустоек, а затем 28 апреля «простили» еще почти 74.2 млн руб. В качестве обоснования такой «щедрости» указано: «По согласованию сторон изменены сроки исполнения контракта и цена». По всей видимости, речь опять идет о подорожании стройматериалов, якобы отсюда и все неисполнения. Вот только уже после списания подрядчику выставили еще 52 млн руб штрафов, неустоек и пеней, которые до сих пор не оплачены и не взыскиваются через суд. И эти новые претензии уже вряд ли можно будет списать на подорожание стройматериалов.
Замминистра, на выход
В понедельник, 5 сентября, на аппаратном совещании Александр Бурков после своей поездки в Седельниковский район устроил чиновникам разнос.
«Школа не была готова к введению и приему детей. Почему губернатор должен был вводить эту школу в эксплуатацию, мне непонятно. В Омской области 710 школ, и если я буду каждую школу вести и открывать под первое сентября, тогда у меня возникает вопрос: зачем нам министерство образования? Два года строим школу, а в конце получаем вместо слов благодарности недовольство происходящим. Делайте выводы: не хотелось бы, чтобы это повторилось. Жду от вас кадровых решений по вашему заместителю, который курирует капитальный ремонт и строительство школ», — заявил губернатор министру образования Татьяне Дерновой.
Дело в том, что с весны текущего года по школе были замечания надзорных ведомств в части работы звуковых оповещателей пожарной системы. Только в конце августа, когда на месте Бурков провел совещание с подрядчиком, руководством школы, представителями МЧС, силовых структур, министерства образования и экспертами, решение было найдено. Долгожданное открытие школы состоялось 1 сентября, а с 5 сентября школьники сели за парты в обновленных кабинетах. Все замечания контролирующих ведомств подрядчик пообещал устранить за несколько дней.
Собственно, этим самым подрядчиком является «СПК «Сибцентрострой». Контракт на капитальный ремонт школы был заключен еще 18 мая 2020 года на сумму почти в 117.4 млн руб. Срок сдачи — 30 ноября 2020 года. В итоге объект, который подорожал до 129.1 млн руб, открыли с горем пополам, да еще и с недоделками, позже обозначенных в договоре сроков на 1 год и 8 месяцев и то только после вмешательства губернатора.
При этом за свои работы «СПК «Сибцентрстрой» почему-то получил только чуть больше 99.1 млн руб, а куда делись еще 30 млн руб? Никаких неустоек или штрафов по этому объекту Город55 не обнаружил, видимо, задержка строительства почти на 2 года и претензии к противопожарной системе не в счет.
Вот только проблемы с этой школой и вмешательство губернатора Буркова стоили должности заместителю министра образования Омской области Дмитрию Аверину.
Нахватали и устали
Вместо вывода отметим вот что, в 2020 году «СПК Сибцентрострой» получил сразу четыре контракта на строительство и ремонт образовательных учреждений: школы в рабочем поселке Горьковское, детского сада в поселке Биофабрика, школы в селе Седельниково и учебного корпуса СИБАДИ на улице Петра Некрасова в Омске. На следующий год еще два договора на детский сад в Больших Полях и вторую очередь школы в Горьковском. Кроме того, в это же время был подряд на капремонт Межпоселкового культурно-досугового центра в Калачинске и достройка Федерального экспериментального центра «Детский автогородок». Итого получается восемь объектов в разных уголках Омской области, и практически все они в рамках национальных проектов.
Возможно, «СПК «Сибцентрострой» законтрактовался под самую завязку, не рассчитал свои силы и попросту не справился с таким объемом работ. Подорожание стройматериалов, вероятно, тоже внесло свою лепту в задержку строительства объектов.
В результате детский сад в Биофабрике и школу в Седельниково сдали с большим опозданием, еще и с недоделками, а по образовательным учреждениям в Горьковском и в микрорайоне Большие Поля вопрос остается открытым — сроки сдачи пока неизвестны. При этом два из указанных объектов уже попали в уголовное дело. Не исключено, что окажутся там и остальные.