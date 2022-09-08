Компания Заслуженного строителя Сафаряна задержала ввод двух детсадов в Омске

Однако с начала текущего года сначала списали более 7.9 млн руб неустоек, а затем 28 апреля «простили» еще почти 74.2 млн руб. В качестве обоснования такой «щедрости» указано: «По согласованию сторон изменены сроки исполнения контракта и цена». По всей видимости, речь опять идет о подорожании стройматериалов, якобы отсюда и все неисполнения. Вот только уже после списания подрядчику выставили еще 52 млн руб штрафов, неустоек и пеней, которые до сих пор не оплачены и не взыскиваются через суд. И эти новые претензии уже вряд ли можно будет списать на подорожание стройматериалов.