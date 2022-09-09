Появилось видео с извинениями омских вандалов, поджегших военный мемориал

Омская полиция опубликовала видео с извинениями одного из мужчин, поджегших мемориал в память о погибших в Великой Отечественной войне. Напомним, акт вандализма произошел в Исилькуле незадолго до Дня Победы, 18 апреля. Трое нетрезвых мужчин подожгли венки на мемориале, в итоге выгорели плиты монумента.