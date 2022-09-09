Появилось видео с извинениями омских вандалов, поджегших военный мемориал

Омская полиция опубликовала видео с извинениями одного из мужчин, поджегших мемориал в память о погибших в Великой Отечественной войне. Напомним, акт вандализма произошел в Исилькуле незадолго до Дня Победы, 18 апреля. Трое нетрезвых мужчин подожгли венки на мемориале, в итоге выгорели плиты монумента.
На видео мужчина говорит, что раскаивается, и просит прощения.
«Я понимаю, что это память людям, которые нам жизнь принесли, ради них мы все живем. Я искренне раскаиваюсь, я не хотел этого делать. Сейчас я трезво понимаю, что я натворил вообще. Простите меня», — говорит мужчина.
Поджигателей нашли в течение часа по камерам видеонаблюдения. Сейчас их дело передают в суд, мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.