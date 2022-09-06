Омский аэропорт назвал три самые непунктуальные авиакомпании

В августе этого года авиакомпания «Ямал» стала самой пунктуальной и заняла лидирующее место в рейтинге. Авиаперевозчик выполнил 100% рейсов без задержек. Информацию о регулярности полетов авиакомпаний опубликовал омский аэропорт.