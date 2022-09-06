Омский аэропорт назвал три самые непунктуальные авиакомпании

В августе этого года авиакомпания «Ямал» стала самой пунктуальной и заняла лидирующее место в рейтинге. Авиаперевозчик выполнил 100% рейсов без задержек. Информацию о регулярности полетов авиакомпаний опубликовал омский аэропорт.
Следующей в списке оказалась авиакомпания «Россия» — 98,4% выполненных рейсов без задержек. А вот на третьем месте — авиакомпания «ЮТейр», которая выполнила 97,2% рейсов вовремя. «Аэрофлот» выполнил 94,8% своевременных рейсов и занял четвертое место.
Аутсайдерами оказались авиакомпании «СмартАвиа» (33,3% рейсов), «Уральские авиалинии» (32,3% рейсов) и «Якутия» (20% рейсов).