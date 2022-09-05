Трое омичей попались на регистрации фирм-однодневок

В Саргатском районе Омской области прокуратура проверила несколько юридических лиц на предмет законности их деятельности.
«По результатам проверки выявлены факты незаконного образования юридических лиц ООО «Омскангарстрой», ООО «Иртышский мясопродукт» и ООО «БизнесАудит»», – сообщили Городу55 в прокуратуре Омской области.
По итогам этой проверки были возбуждены сразу три уголовных дела по статье «Незаконное использование документов для образования юридического лица».
В ходе следствия выяснилось, что за свои услуги фигуранты уголовных дел получали весьма скромное вознаграждение, – от 6 до 15 тысяч рублей, что в общей сложности составило 28 тысяч рублей. Эти средства прокуроры через суд взыскали в доход Российской Федерации.
Между тем, как выяснил Город55, директорами и учредителями этих фирм-однодневок являются двое мужчин и женщина. Примечательно, что компания «Омскангарстрой», судя по открытым данным, даже вела некую хозяйственную деятельность, и за 2021 год показала выручку в 8.1 млн рублей, а чистая прибыль составила порядка 7 млн рублей.
В «Иртышском мясопродукте» ситуация еще интересней: в 2016 году выручка превысила 90.6 млн рублей и подросла к уровню 2015 года на рекордные 1775%. В последующие годы этот показатель варьировался от 8.7 млн до 32.6 млн рублей.
Что касается «Бизнес Аудита», то доход эта компания имела только в 2019 году и составил он 4.1 млн рублей.
Не исключено, что такая нерегулярная финансовая деятельность и астрономическое увеличение прибыли, может говорить о том, что эти компании создавались с целью обналичивания денежных средств.