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Трое омичей попались на регистрации фирм-однодневок

5 сентября 05:21
Фото: 1MI
За свои услуги фигуранты уголовных дел брали скромное вознаграждение.

В Саргатском районе Омской области прокуратура проверила несколько юридических лиц  на предмет законности их деятельности. 

«По результатам проверки выявлены факты незаконного образования юридических лиц ООО «Омскангарстрой», ООО «Иртышский мясопродукт» и ООО «БизнесАудит»», – сообщили Городу55 в прокуратуре Омской области. 

По итогам этой проверки были возбуждены сразу три уголовных дела по статье «Незаконное использование документов для образования юридического лица».

В ходе следствия выяснилось, что за свои услуги фигуранты уголовных дел получали весьма скромное вознаграждение, – от 6 до 15 тысяч рублей, что в общей сложности составило 28 тысяч рублей. Эти средства прокуроры через суд взыскали в доход Российской Федерации. 

Между тем, как выяснил Город55, директорами и учредителями этих фирм-однодневок являются двое мужчин и женщина. Примечательно, что компания «Омскангарстрой», судя по открытым данным, даже вела некую хозяйственную деятельность, и за 2021 год показала выручку в 8.1 млн рублей, а чистая прибыль составила порядка 7 млн рублей. 

В «Иртышском мясопродукте» ситуация еще интересней: в 2016 году выручка превысила 90.6 млн рублей и подросла к уровню 2015 года на рекордные 1775%. В последующие годы этот показатель варьировался от 8.7 млн до 32.6 млн рублей. 

Что касается «Бизнес Аудита», то доход эта компания имела только в 2019 году и составил он 4.1 млн рублей. 

Не исключено, что такая нерегулярная финансовая деятельность и астрономическое увеличение прибыли, может говорить о  том, что эти компании создавались с целью обналичивания денежных средств. 

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Уголовное дело#Прокуратура Омской области#Бизнес#Фирмы-однодневки
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