Трое омичей попались на регистрации фирм-однодневок

В ходе следствия выяснилось, что за свои услуги фигуранты уголовных дел получали весьма скромное вознаграждение, – от 6 до 15 тысяч рублей, что в общей сложности составило 28 тысяч рублей. Эти средства прокуроры через суд взыскали в доход Российской Федерации.