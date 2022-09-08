В омском аэропорту на восемь часов задержали рейс в Новосибирск

Сегодня, 8 сентября, в омском аэропорту задержали рейс авиакомпании «Сибирь». Информация об этом появилась на официальном сайте аэропорта в разделе «Информация о задержках».
Самолет должен был вылететь по маршруту Омск — Новосибирск в 10:30, но вылет отложили до 18:30. Таким образом время задержки рейса составляет восемь часов. Причина не уточняется.
Напомним, что недавно в омском аэропорту назвали самых непунктуальных авиаперевозчиков. Аутсайдером оказалась авиакомпания «Якутия», которая выполняет лишь 20% запланированных рейсов.