Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В омском аэропорту на восемь часов задержали рейс в Новосибирск

8 сентября 08:44
Фото: 1MI
Вылет должен был состояться в 10:30 утра.

Сегодня, 8 сентября, в омском аэропорту задержали рейс авиакомпании «Сибирь». Информация об этом появилась на официальном сайте аэропорта в разделе «Информация о задержках». 

Самолет должен был вылететь по маршруту Омск — Новосибирск в 10:30, но вылет отложили до 18:30. Таким образом время задержки рейса составляет восемь часов. Причина не уточняется.

Напомним, что недавно в омском аэропорту назвали самых непунктуальных авиаперевозчиков. Аутсайдером оказалась авиакомпания «Якутия», которая выполняет лишь 20% запланированных рейсов.

Омский аэропорт назвал три самые непунктуальные авиакомпании
Узнать подробнее
#Ольга Цветатий#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Самолет#Задержка самолета#Аэропорт#Омский аэропорт
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10