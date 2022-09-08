Омичи подвесили приятеля за ногу на дереве, чтобы получить извинения

Оригинальный способ наказать своего приятеля придумали два жителя Москаленского района: они подвесили мужчину за ногу на дереве. Теперь за этот поступок сельчанам придется отвечать перед судом по обвинению в незаконном лишении человека свободы, совершенном с применением насилия группой лиц и по предварительному сговору.
Началась эта история 28 апреля текущего года недалеко от деревни Красное Знамя. Там в поле за горячительными напитками весело проводили время три пастуха. Когда алкоголь стал заканчиваться, троица решила прокатиться в соседнее село за добавкой, а заодно и проведать девушку одного из них. А поскольку в наличии был только гужевой транспорт, то сельчане запрягли коня в телегу и отправились в путь.
«По дороге лошадь устала, тогда мужчины ее распрягли и отправили одного из приятелей за другой, а сами остались ждать», - рассказал Городу55 источник в силовых структурах.
Вот только ни товарища, ни лошади они так и не дождались и отправились на поиски: мало ли чего. Мирно спящего сельчанина они нашли под деревом, разозлились, разбудили и избили его. Однако и этого им показалось мало.
«Обвиняемые взяли веревку, обвязали ногу товарища и подвесили его вниз головой на дереве, после чего стали требовать извинений», - сообщили наш собеседник.
В таком положении несчастный, который после избиения лишился нескольких зубов и получил черепно-мозговую травму, провисел около получаса. Однако все же извинился и был отпущен восвояси.
Однако эта история дошла до силовиков, которые и возбудили уголовное дело. В ходе следствия обвиняемые полностью признали вину, раскаялись и загладили весь вред, но от скамьи подсудимых их это не спасло: в ближайшее время дело должно уйти в суд. По УК РФ мужчинам грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.