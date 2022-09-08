Омичи подвесили приятеля за ногу на дереве, чтобы получить извинения

Началась эта история 28 апреля текущего года недалеко от деревни Красное Знамя. Там в поле за горячительными напитками весело проводили время три пастуха. Когда алкоголь стал заканчиваться, троица решила прокатиться в соседнее село за добавкой, а заодно и проведать девушку одного из них. А поскольку в наличии был только гужевой транспорт, то сельчане запрягли коня в телегу и отправились в путь.