Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Омичи подвесили приятеля за ногу на дереве, чтобы получить извинения

8 сентября 09:15
Фото: 1MI
Такая экзекуция, по данным силовиков, продолжалась около получаса и переросла в уголовное дело.

Оригинальный способ наказать своего приятеля придумали два жителя Москаленского района: они подвесили мужчину за ногу на дереве. Теперь за этот поступок сельчанам придется отвечать перед судом по обвинению в незаконном лишении человека свободы, совершенном с применением насилия группой лиц и по предварительному сговору.

Началась эта история 28 апреля текущего года недалеко от деревни Красное Знамя. Там в поле за горячительными напитками весело проводили время три пастуха. Когда алкоголь стал заканчиваться, троица решила прокатиться в соседнее село за добавкой, а заодно и проведать девушку одного из них. А поскольку в наличии был только гужевой транспорт, то сельчане запрягли коня в телегу и отправились в путь.

«По дороге лошадь устала, тогда мужчины ее распрягли и отправили одного из приятелей за другой, а сами остались ждать», - рассказал Городу55 источник в силовых структурах.

Вот только ни товарища, ни лошади они так и не дождались и отправились на поиски: мало ли чего. Мирно спящего сельчанина они нашли под деревом, разозлились, разбудили и избили его. Однако и этого им показалось мало.

«Обвиняемые взяли веревку, обвязали ногу товарища и подвесили его вниз головой на дереве, после чего стали требовать извинений», - сообщили наш собеседник.

В таком положении несчастный, который после избиения лишился нескольких зубов и получил черепно-мозговую травму, провисел около получаса. Однако все же извинился и был отпущен восвояси.

Однако эта история дошла до силовиков, которые и возбудили уголовное дело. В ходе следствия обвиняемые полностью признали вину, раскаялись и загладили весь вред, но от скамьи подсудимых их это не спасло: в ближайшее время дело должно уйти в суд. По УК РФ мужчинам грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

#Василий Попов#Общество#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Уголовное дело#ЧП#Пытки#Лишение свободы
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10