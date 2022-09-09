В Омской области семейные посиделки закончились поножовщиной

В Исилькульском районе Омской области полицейские разбираются во всех нюансах семейной ссоры, которая закончилась поножовщиной.
«В больницу был доставлен 55-летний мужчина, у которого врачи диагностировали два непроникающих ножевых ранения в грудь», – пояснили Городу55 в УМВД по Омской области.
Такие травмы никакой угрозы для жизни и здоровья не представляли, потому после оказания необходимой медицинской помощи мужчину отпустили домой.
Тем временем полицейские побеседовали с пострадавшим и выяснили, что в тот день дома он выпивал со своей 50-летней сожительницей. В какой-то момент парочка поругалась, и женщина схватилась за нож.
Сейчас силовики ждут заключение экспертизы, которая должна определить степень тяжести вреда здоровью. По ее результатам будет решаться вопрос о квалификации преступления и возбуждения уголовного дела.