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В Омской области семейные посиделки закончились поножовщиной

9 сентября 03:19
Фото: 1MI
Потерпевший получил два удара ножом в грудь, но сразу после посещения больницы отправился домой.

В Исилькульском районе Омской области полицейские разбираются во всех нюансах семейной ссоры, которая закончилась поножовщиной.

«В больницу был доставлен 55-летний мужчина, у которого врачи диагностировали два непроникающих ножевых ранения в грудь», – пояснили Городу55 в УМВД по Омской области. 

Такие травмы никакой угрозы для жизни и здоровья не представляли, потому после оказания необходимой медицинской помощи мужчину отпустили домой.

Тем временем полицейские побеседовали с пострадавшим и выяснили, что в тот день дома он выпивал со своей 50-летней сожительницей. В какой-то момент парочка поругалась, и женщина схватилась за нож.

Сейчас силовики ждут заключение экспертизы, которая должна определить степень тяжести вреда здоровью. По ее результатам будет решаться вопрос о квалификации преступления и возбуждения уголовного дела.

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область#Исилькульский район#Уголовное дело#Полиция#ЧП#Нож
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