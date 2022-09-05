Бурков потребовал отставки заместителя министра образования Омской области

Вопрос экстренно решался на совещании в Седельниково, куда приехали губернатор, руководство министерства образования и представители надзорных органов. В итоге решение было найдено, 1 сентября прошла линейка и начались занятия. Подрядчик обязался устранить все замечания за несколько дней, не мешая учебному процессу, так как предписания касаются в основном подсобных и служебных помещений, где нет людей.