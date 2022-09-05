Бурков потребовал отставки заместителя министра образования Омской области

Руководство министерства образования Омской области получило выговор от губернатора Александра Буркова. Проблема касается Седельниковской средней школы № 2, где закончили масштабный двухлетний ремонт, однако до сих пор не ввели в эксплуатацию. У надзорных органов возникли претензии к работе звуковых оповещателей пожарной сигнализации. По данным облправительства, история тянулась с весны до конца августа, возник риск, что обновленная школа не откроется к 1 сентября.
Вопрос экстренно решался на совещании в Седельниково, куда приехали губернатор, руководство министерства образования и представители надзорных органов. В итоге решение было найдено, 1 сентября прошла линейка и начались занятия. Подрядчик обязался устранить все замечания за несколько дней, не мешая учебному процессу, так как предписания касаются в основном подсобных и служебных помещений, где нет людей.
Сегодня на аппаратном совещании Александр Бурков сделал выговор главе минобра Татьяне Дерновой и потребовал отставки замминистра, ответственного за эту историю.
«Почему губернатор должен был вводить эту школу в эксплуатацию? — мне непонятно. В Омской области 710 школ, и если я буду каждую школу вести и открывать под первое сентября, тогда у меня возникает вопрос — зачем нам министерство образования? Два года строим школу, а в конце получаем вместо слов благодарности недовольство происходящим. Делайте выводы: не хотелось бы, чтобы это повторилось. Жду от вас кадровых решений по вашему заместителю, который курирует капитальный ремонт и строительство школ», — заявил Бурков.
По данным Города55, речь может идти о заместителе министра образования Дмитрии Аверине.