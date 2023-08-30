Как пройдут выборы в Омске с 8 по 10 сентября

Как уже было отмечено, ДЭГ в регионе пока недоступен. А вот система «Мобильный избиратель» будет работать, и воспользоваться ей сможет любой желающий житель Омской области. Она удобна тем, что голосовать с ее помощью можно не по месту прикрепления, а на любом избирательном участке.