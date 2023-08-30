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Как пройдут выборы в Омске с 8 по 10 сентября

Как пройдут выборы в Омске с 8 по 10 сентября

30 августа 2023, 07:00
Фото: 1MI
Как пройдут выборы в Омске с 8 по 10 сентября
Выборы губернатора и довыборы в областной парламент состоятся в сентябре 2023 года. 10 сентября избиратели отдадут свой голос за главу региона и новых депутатов. Какие новшества ожидают омичей в этой кампании. Читайте в нашей статье.

Кого выбираем?

Омичей ожидает ответственный выбор. 9 и 10 сентября 2023 года состоятся выборы губернатора Омской области. Изначально на этот пост выдвигалось 8 кандидатов. К настоящему моменту осталось 4 претендента.

  • Андрей Алехин (КПРФ)
  • Владимир Казанин («Коммунисты России»)
  • Максим Макаленко (ЛДПР)
  • Виталий Хоценко («Единая Россия»)

Краткая биографическая справка о каждом из кандидатов на пост руководителя Омской области.

64-летний Андрей Алехин — самый старший из четырех кандидатов. Уроженец Новосибирска, там же окончил технический вуз. На работу поступил уже в Омске, по распределению. В 90-е начал подниматься по ступеням политической карьеры: шесть лет подряд получал депутатский мандат Заксобрания Омской области. В 2021 году одержал победу на выборах в Госдуму. В данный момент является членом Думского комитета по труду социальной политике и делам ветеранов.

Владимир Казанин — уроженец Омска, окончил СибАДИ. Трудовую деятельность, несмотря на диплом инженера, начал в сфере массовой информации, работал в крупных омских изданиях, на телевидении. В прошлом пять лет являлся депутатом Омского горсовета, а в 2021 году стал депутатом областного Заксобрания от «Коммунистов России». В данный момент является заместителем председателя комитета Заксобрания Омской области.

Максим Макаленко окончил Омский педагогический университет. Политкарьеру начал в родной Марьяновке, где в 2015 году получил депутатский мандат. В настоящее время является руководителем омского отделения партии ЛДПР, а также работает программистом.

Представитель «Единой России» Виталий Хоценко в данный момент является ио губернатора Омской области. Родился в Днепропетровске. Окончил МГУ им. Ломоносова, Сингапурский институт маркетинга, является выпускником Школы губернаторов. В послужном списке Хоценко работа на посту министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, главы департамента по науке и инновациям Ямала, председателя ДНР.

Вторыми по значимости после губернаторских выборов идут дополнительные выборы в Заксобрание седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №16. Всего ожидается 18 муниципальных кампаний, а 13 районах региона. К замещению представлены 36 мандатов.

Как проголосовать?Как проголосовать?
Как проголосовать?
Фото: 1MI

Как проголосовать?

Процесс голосования всем хорошо известен. Необходимо в любой из назначенных дней прийти на избирательный участок по месту своей регистрации, получить бюллетень, заполнить и опустить в урну.

«Досрочного голосования на федеральных и региональных выборах не предусмотрено, — отметил председатель Избирательной комиссии Омской области Иван Ходаков. — Не будет и дистанционного электронного голосования».

Избирательные участки

Всего на территории региона, по словам Ходакова, 1696 избирательных участков. 441 в городе Омске и 1233 в районах Омской области. Все они будут открыты с 8:00 до 20:00 два дня голосования 9 и 10 сентября и будут принимать граждан.

К печати готовят более 1,4 млн бюллетеней. Таким образом, представители Облизбиркома надеются на высокую явку. Подсчет голосов на выборах начнется в тот же день и закончится после завершения избирательного процесса. Системой видеонаблюдения оснащены все участки.

Дистанционное электронное голосование онлайн (ДЭГ)

Как уже было отмечено, ДЭГ в регионе пока недоступен. А вот система «Мобильный избиратель» будет работать, и воспользоваться ей сможет любой желающий житель Омской области. Она удобна тем, что голосовать с ее помощью можно не по месту прикрепления, а на любом избирательном участке.

Избирательные участкиИзбирательные участки
Избирательные участки
Фото: 1MI
#Депутаты#Голосование#Выборы
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