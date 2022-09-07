С экс-директора омского «АЖС» Андрея Котова через суд требуют более 18.6 млн рублей

Прокуратура Ленинского округа города Омска проверила, как возмещается материальный ущерб, который был причинен региональному бюджету по уголовному делу бывшего главы БУ Омской области «Агентство жилищного строительства» Андрея Котова.
«В августе 2017 года Котов был осужден за превышение должностных полномочий. Как установило следствие и суд, он подписал акты приемки фактически невыполненных строительных работ в многоквартирном доме по улице Мишина в городе Омске, которые выполняло ООО «Спецэлектромонтаж» за счет средств дольщиков», — пояснили Городу55 в прокуратуре Омской области.
За свои деяния Котов был приговорен к 3 года и 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Под стражу его взяли в зале суда.
В результате всех махинаций с домом на Мишина общая сумма ущерба превысила 18.6 млн рублей. Эти средства «АЖС» через суд взыскало с «Спецэлектромонтажа». Вот только к тому моменту компания уже была признана банкротом.
«В марте 2022 года производство по делу о банкротстве строительной фирмы было прекращено из-за с отсутствия средств, достаточных для возмещения судебных расходов», — пояснили в надзорном ведомстве.
Потому прокурор округа обратился в Центральный районный суд города Омска с иском о взыскании с Котова в доход АЖС» всей суммы ущерба, — более 18,6 млн. рублей.
Также прокуратура ходатайствовала о наложении запрета на совершение регистрационных действий с квартирой ответчика, которая находится в Москве.
Сейчас иск и ходатайство рассматривается в суде.