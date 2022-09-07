Кандидата в Омский горсовет сняли с выборов из-за нацистской символики

Одного из кандидатов в депутаты Омского городского совета отстранили от участия в выборах за несколько дней до голосования. Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя территориальной избирательной комиссии по Ленинскому округу Омска Ларису Тюшкевич, Виталий Шанцев снят с выборов из-за постановления Ленинского районного суда. Кандидат был признан виновным в «пропаганде или публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики» и соответственно потерял право избираться. Его оштрафовали на тысячу рублей, регистрация кандидата уже аннулирована.