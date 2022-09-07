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Кандидата в Омский горсовет сняли с выборов из-за нацистской символики

7 сентября 06:19
Фото: Photobank Ura Media / Город55
Виталий Шанцев потерял пассивное избирательное право из-за штрафа.

Одного из кандидатов в депутаты Омского городского совета отстранили от участия в выборах за несколько дней до голосования. Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя территориальной избирательной комиссии по Ленинскому округу Омска Ларису Тюшкевич, Виталий Шанцев снят с выборов из-за постановления Ленинского районного суда. Кандидат был признан виновным в «пропаганде или публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики» и соответственно потерял право избираться. Его оштрафовали на тысячу рублей, регистрация кандидата уже аннулирована.

29-летний Виталий Шанцев был кандидатом по избирательному округу №35, который находится в границах Ленинского округа Омска. Ещё 4 сентября он призывал своих подписчиков в соцсетях голосовать за него. Напомним: выборы в Городской совет состоятся уже в ближайшее воскресенье, 11 сентября.

#Николай Эйхвальд#Политика#Выборы депутатов
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