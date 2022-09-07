Бывшего омского пристава накажут за взятку от должника

В Омске утвердили обвинение по уголовному делу в отношении 42-летнего бывшего судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Советскому округу Омска. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере. Также фигурантом дела является 36-летний омич, которого подозреваются в посредничестве во взяточничестве.