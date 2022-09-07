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Бывшего омского пристава накажут за взятку от должника

7 сентября 03:24
Фото: 1MI

В Омске будут судить экс-судебного пристава за получение взятки

Подсудимый принял взятку, а взамен должен был закрыть производство на омича с долгами на 1.5 млн рублей.

В Омске утвердили обвинение по уголовному делу в отношении 42-летнего бывшего судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Советскому округу Омска. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере. Также фигурантом дела является 36-летний омич, которого подозреваются в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, в период с сентября по декабрь 2021 года бывший судебный пристав получил взятку частями на общую сумму 160 тыс рублей. Деньги передал подсудимый, который представлял интересы жителя с долгами в размере 1.4 млн рублей.

Обвиняемые частично признали вину. Следователи наложили арест на имущество пристава — 460 тыс рублей и 1 тыс долларов. Уголовное дело готовится для передачи в суд.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Прокуратура Омской области#Уголовное дело#Взятка#Судебные приставы
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