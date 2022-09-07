Заместителя министра образования Омской области Дмитрия Аверина отправили в отставку

Как сообщил Александр Бурков в программе «Диалог с губернатором», экс-заместитель министра образования Дмитрий Аверин отправлен в отставку.
Решение об этом было принято из-за недавнего инцидента с Седельниковской средней школой № 2. Там закончили масштабный двухлетний ремонт, однако ввод школы в эксплуатацию затянулся из-за формальных причин, и проблему не решили до конца августа. В итоге вопрос решался в экстренном режиме накануне 1 сентября. Губернатор объявил выговор главе минобра Татьяне Дерновой и потребовал отставки ответственного чиновника. Им оказался замглавы минобра Дмитрий Аверин.
Отметим, что он работал на этой должности с 30 января 2019 года.