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Заместителя министра образования Омской области Дмитрия Аверина отправили в отставку

7 сентября 14:57
Фото: 1MI
Губернатор Бурков подтвердил освобождение чиновника от должности.

Как сообщил Александр Бурков в программе «Диалог с губернатором», экс-заместитель министра образования Дмитрий Аверин отправлен в отставку.

Решение об этом было принято из-за недавнего инцидента с Седельниковской средней школой № 2. Там закончили масштабный двухлетний ремонт, однако ввод школы в эксплуатацию затянулся из-за формальных причин, и проблему не решили до конца августа. В итоге вопрос решался в экстренном режиме накануне 1 сентября. Губернатор объявил выговор главе минобра Татьяне Дерновой и потребовал отставки ответственного чиновника. Им оказался замглавы минобра Дмитрий Аверин.

Отметим, что он работал на этой должности с 30 января 2019 года.

Бурков потребовал отставки заместителя министра образования Омской области
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#Ольга Цветатий#Общество#Город#Политика#Новости#Омск#Омская область#Александр Бурков#Отставка#Чиновник
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