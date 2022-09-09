Опять за старое. В Оми произошел разлив черной жидкости с подозрительным запахом

Отметим, что Роспотребнадзор ранее уже уличал «Омскшину» в нелегальных сбросах сточных вод в реку Омь, в том числе регистрировалось превышение ПДК нефтепродуктов в пять раз, а также превышенные концентрации меди, алюминия и марганца. В прошлом году прокуратура требовала устранения этих нарушений через суд.