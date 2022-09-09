Опять за старое. В Оми произошел разлив черной жидкости с подозрительным запахом

Омичи снова пожаловались на выбросы, только на этот раз не в воздухе. В районе улицы Николая Штанина на окраине Центрального округа очевидцы сфотографировали темные пятна в воде. Снимки опубликовали в группе «ЧП Омск» социальной сети «ВКонтакте».
Сам автор поста отметил, что возле этого места ощущается резкий запах нефти. По словам пользователей, труба может принадлежать компании «Омскшина», при этом в ней много нелегальных врезок, куда беспрепятственно сливаются ассенизаторские бочки.
Оценить ущерб реке от маслянистого разлива в данный момент довольно сложно. Расследование подобных случаев должно находиться в ведении Росприроднадзора.
Отметим, что Роспотребнадзор ранее уже уличал «Омскшину» в нелегальных сбросах сточных вод в реку Омь, в том числе регистрировалось превышение ПДК нефтепродуктов в пять раз, а также превышенные концентрации меди, алюминия и марганца. В прошлом году прокуратура требовала устранения этих нарушений через суд.