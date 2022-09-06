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Омский дептранс разберется в ситуации с кондуктором, порвавшей справку школьнику

6 сентября 07:32
Фото: 1MI
Ведомство проведет проверку и выяснит, действительно ли такой инцидент произошел.

В пресс-службе департамента транспорта прокомментировали конфликт, который возник между кондуктором троллейбуса № 16 и школьником. Женщина не стала рассчитывать подростка, потому что новое школьное удостоверение ему еще не выдали. Также она заявила, что электронный проездной тоже не будет принимать, а затем порвала удостоверение.

В пресс-службе ведомства уточнили, что передали информацию в МП «Электрический транспорт». Специалисты департамента проведут проверку, если инцидент подтвердится, кондуктора привлекут к дисциплинарной ответственности.

«С кондукторским составом филиала „Троллейбусное депо“ МП г. Омска „Электрический транспорт“ перед выходом в рейс будут проведены дополнительные инструктажи о недопустимости подобных случаев впредь», — добавили в дептрансе.
#Общество#Новости#Омск#Департамент транспорта#Соцсети#Кондуктор#Школьники#Вероника Жукова
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