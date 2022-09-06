Омский дептранс разберется в ситуации с кондуктором, порвавшей справку школьнику

В пресс-службе департамента транспорта прокомментировали конфликт, который возник между кондуктором троллейбуса № 16 и школьником. Женщина не стала рассчитывать подростка, потому что новое школьное удостоверение ему еще не выдали. Также она заявила, что электронный проездной тоже не будет принимать, а затем порвала удостоверение.