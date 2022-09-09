Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Следователи завели уголовное дело по факту смертельного ДТП в Омской области

9 сентября 14:11
Фото: УМВД России по Омской области
Назначено проведение автотехнической экспертизы.

Омские следователи ОМВД России по Москаленскому району завели уголовное дело по факту смертельного ДТП в Москаленском районе.  Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД России.

Вскоре будет проведена автотехническая экспертиза. По ее результатам будет дана юридическая оценка действиям как водителя «Лады», так и водителя иномарки. Также на данный момент проводится судебно-медицинская и биологическая экспертизы, заключения которых в дальнейшем будут добавлены к материалам уголовного дела. Расследование продолжается.

Напомним, что ДТП случилось 2 сентября. Около 17:30 в районе 5 километра трассы Москаленки — Шевченко 59-летний водитель автомобиля Opel выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Приорой», которой управлял 68-летний мужчина. Врачам не удалось спасти жизнь пенсионера. 

Жесткое ДТП на трассе в Омской области закончилось смертью 68-летнего пенсионера
Узнать подробнее
#Ольга Цветатий#Новости#Происшествия#Омск#Омская область#Уголовное дело#ДТП
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10