Следователи завели уголовное дело по факту смертельного ДТП в Омской области

Омские следователи ОМВД России по Москаленскому району завели уголовное дело по факту смертельного ДТП в Москаленском районе. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД России.
Вскоре будет проведена автотехническая экспертиза. По ее результатам будет дана юридическая оценка действиям как водителя «Лады», так и водителя иномарки. Также на данный момент проводится судебно-медицинская и биологическая экспертизы, заключения которых в дальнейшем будут добавлены к материалам уголовного дела. Расследование продолжается.
Напомним, что ДТП случилось 2 сентября. Около 17:30 в районе 5 километра трассы Москаленки — Шевченко 59-летний водитель автомобиля Opel выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Приорой», которой управлял 68-летний мужчина. Врачам не удалось спасти жизнь пенсионера.