Следователи завели уголовное дело по факту смертельного ДТП в Омской области

Вскоре будет проведена автотехническая экспертиза. По ее результатам будет дана юридическая оценка действиям как водителя «Лады», так и водителя иномарки. Также на данный момент проводится судебно-медицинская и биологическая экспертизы, заключения которых в дальнейшем будут добавлены к материалам уголовного дела. Расследование продолжается.