Неизвестные сожгли лошадь с омской выставки «Флора»

Отметим, что это уже не первый акт вандализма по отношению к скульптурам выставки. Ранее дети повредили арт-объект «200 лет Омской области», который был перенесен в Старый Кировск. Также от чрезмерного проявления народной любви пострадали огромный заяц, перевезенный на бульвар Зеленый, и сайгак, которого разместили в Омской крепости.