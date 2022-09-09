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Неизвестные сожгли лошадь с омской выставки «Флора»

9 сентября 15:50
Фото: Город55
Вандалы продолжают уничтожать скульптуры омской выставки зеленого строительства.

Видеозапись горящей скульптуры непарнокопытного животного появилась в паблике «ЧП Омск». Подробностей автор видео не сообщил. Впрочем, омичи в комментариях уверены, что поджигателей скоро найдут.

— Там все камерами утыкано, завтра извинения увидим, — написал пользователь Олег С. сообщение с отсылкой к сегодняшнему видео, опубликованном омским УМВД.
Горящая лошадь на омской "Флоре"
Фото: скриншот видео паблика ЧП Омск

Отметим, что это уже не первый акт вандализма по отношению к скульптурам выставки. Ранее дети повредили арт-объект «200 лет Омской области», который был перенесен в Старый Кировск. Также от чрезмерного проявления народной любви пострадали огромный заяц, перевезенный на бульвар Зеленый, и сайгак, которого разместили в Омской крепости. 

#Антон Маликов#Омск#ЧП#Флора
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