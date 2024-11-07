gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Аэропорт

Выбрать дату
Ноябрь
Сразу десять рейсов задержали в Омском аэропорту из-за сильной метели
7 ноября, 05:18
Октябрь
Обдают мощной струей. Омский аэропорт показал, как обрабатывают самолеты
29 октября, 06:12
Туман и дожди. В омском аэропорту массово задерживаются и отменяются рейсы
28 октября, 06:24
Омский аэропорт представил зимнее расписание полетов
25 октября, 14:15
Снесут 472 дома. В Омске анонсировали комплексную застройку на Северных
25 октября, 07:04
Уложатся в пятилетку. Старовойт обозначил сроки строительства аэропорта в Федоровке
Правительство России утвердило проект нового аэропорта в Омске, который сможет обслуживать миллионы пассажиров.
23 октября, 12:50
Шесть миллионов в год: омский аэропорт начал поиски подрядчика для уборки территории
22 октября, 08:15
В Омске все еще не продали бизнес-зал в аэропорту за 52 миллиона
18 октября, 02:53
Стало известно, как омичи будут добираться до аэропорта Омск-Федоровка
16 октября, 13:04
Задержки самолетов, эвакуация школы и прожиточный минимум. Омск сегодня
15 октября, 15:37
Сняли кабины и двигатели. Самолет «Уральских авиалиний» начали разбирать на детали
15 октября, 07:58
Сразу несколько задержек. Самолеты из Омска в Москву вылетают с опозданиями
15 октября, 03:19
Задержки самолетов и режим НМУ. В Омске рабочая неделя началась с густого тумана
14 октября, 04:50
Задержки до часа. Из омского аэропорта самолеты вылетают с опозданиями
Пассажирам пришлось провести некоторое время в ожидании.
14 октября, 03:20
Первый снег, массовая задержка самолетов и редкие имена для детей. Омск сегодня
11 октября, 15:04
Многочасовое ожидание. В омском аэропорту из-за снегопада массово задерживают рейсы
11 октября, 07:18
Омский аэропорт назвал самые пунктуальные авиакомпании, не задерживающие рейсы
Самыми ответственными компаниями объявили «Ираэро», «ЮВТаэро» и Qazaq Air. Их рейсы задерживаются реже остальных.
8 октября, 07:22
Не сезон. Количество авиарейсов из Омска в Сочи сократилось
6 октября, 07:29
Вынужденная мера. В омском аэропорту отключили табло вылетов и прилетов
3 октября, 14:38
Отправляют в другие аэропорты. Самолеты из Омска не смогли сесть в Казани
3 октября, 07:07

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика