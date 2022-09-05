Омич ответит в суде за смерть трех человек в жестком лобовом ДТП

В результате лобового столкновения, отечественный автомобиль превратился в груд искореженного металла. Его водитель и два пассажира от смертельных травм погибли на месте. Выжить в этой машине удалось только 14-летней девочке, которая была госпитализирована. В больницу также попали виновник этой аварии и три его спутника, среди которых 15-летний ребенок.