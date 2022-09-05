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Омич ответит в суде за смерть трех человек в жестком лобовом ДТП

5 сентября 04:39
Фото: УГИБДД по Омской области
По данным силовиков, в той аварии еще 5 человек оказались в больнице, в том числе двое детей.

В Куйбышевском районном суде города Омска рассматривается уголовное дело 53-летнего жителя омича, из-за которого, по версии следствия, в страшном ДТП погибли 3 человека, а еще 5 были госпитализированы, 

«Как установило следствие, 26 февраля 2022 года фигурант дела, управляя автомобилем «Ford Maverick», на Сыропятском тракте, в районе СНТ «Мир» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Lada Granta 219010», с 52-летним мужчиной за рулем», – пояснили Городу55 в прокуратуре Омской области. 

В результате лобового столкновения, отечественный автомобиль превратился в груд искореженного металла. Его водитель и два пассажира от смертельных травм погибли на месте. Выжить в этой машине удалось только 14-летней девочке, которая была госпитализирована.  В больницу также попали виновник этой аварии и три его спутника, среди которых 15-летний ребенок. 

По выздоровления эксперты пришли к выводу, что девочка из «Гранты» получила тяжкий вред здоровью. 

Сейчас в суде сторона обвинения представляет свои доказательства, среди которых может быть тот факт, что в месте столкновения запрещен обгон. 

#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Уголовное дело#ДТП#Дети#ЧП#Прокуратура Омской области#Василий Попов
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