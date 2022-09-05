Омич ответит в суде за смерть трех человек в жестком лобовом ДТП

В Куйбышевском районном суде города Омска рассматривается уголовное дело 53-летнего жителя омича, из-за которого, по версии следствия, в страшном ДТП погибли 3 человека, а еще 5 были госпитализированы,
«Как установило следствие, 26 февраля 2022 года фигурант дела, управляя автомобилем «Ford Maverick», на Сыропятском тракте, в районе СНТ «Мир» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Lada Granta 219010», с 52-летним мужчиной за рулем», – пояснили Городу55 в прокуратуре Омской области.
В результате лобового столкновения, отечественный автомобиль превратился в груд искореженного металла. Его водитель и два пассажира от смертельных травм погибли на месте. Выжить в этой машине удалось только 14-летней девочке, которая была госпитализирована. В больницу также попали виновник этой аварии и три его спутника, среди которых 15-летний ребенок.
По выздоровления эксперты пришли к выводу, что девочка из «Гранты» получила тяжкий вред здоровью.
Сейчас в суде сторона обвинения представляет свои доказательства, среди которых может быть тот факт, что в месте столкновения запрещен обгон.