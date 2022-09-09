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Троих жителей Омской области будут судить за поджог памятника погибшим в ВОВ

9 сентября 07:17
Фото: СУ СКР по Омской области
Фигуранты совершили поджог в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Омской области, завершено расследование уголовного дела поджигателей венков на мемориальном комплексе в городе Исилькуль. Трое мужчин ранее уже были судимы за кражи и грабежи. 

В ходе расследования стало известно, что 18 апреля нетрезвые мужчины подожгли два пластиковых венка на мемориале в память погибших в Великой Отечественной войне в центре города. Из-за огня обгорели мемориальные плиты. Личности злоумышленников полицейские установили по камерам видеонаблюдения и после задержали мужчин. 

Фото: СУ СКР по Омской области

Сейчас обвинительное заключение по уголовному делу утверждено и будет направлено в районный суд для рассмотрения. Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы. Они свой поступок объяснили алкогольным опьянением.

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#Общество#Новости#Омск#Омская область#Уголовное дело#Поджог#Ольга Цветатий#Следственный комитет#Вандализм
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