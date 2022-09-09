Троих жителей Омской области будут судить за поджог памятника погибшим в ВОВ

В ходе расследования стало известно, что 18 апреля нетрезвые мужчины подожгли два пластиковых венка на мемориале в память погибших в Великой Отечественной войне в центре города. Из-за огня обгорели мемориальные плиты. Личности злоумышленников полицейские установили по камерам видеонаблюдения и после задержали мужчин.