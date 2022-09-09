Накануне выборов произошло назначение в Омском облизбиркоме

Новым членом избирательной комиссии Омской области с правом решающего голоса стала Елена Карелкина. Указ о назначении подписал губернатор региона Александр Бурков.
Карелкина с 2020 года работала секретарем городского избиркома, который сейчас проходит процесс расформирования. До этого она в течение пяти лет была членом горизбиркома с правом решающего голоса.
Отметим, в составе избирательной комиссии Омской области всего 14 членов с правом решающего голоса. Половину из них назначает губернатор, половину - региональное Заксобрание. Карелкина заняла место, которое раньше принадлежало экс-главе облизбиркома Алексею Нестеренко. Он ушел на пенсию буквально за месяц до выборов.