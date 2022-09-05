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Омич попал под уголовное дело из-за мошенничества с кроликами

5 сентября 07:43
Фото: 1MI
Теперь на мужчину заведено уголовное дело.

31-летний житель Любинского района Омской области путем обмана получил грант на создание и развитие кролиководческой фермы. Подробности рассказали в пресс-службе областного УМВД России.

Мужчина решил стать участником программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области». Он создал и представил на конкурс бизнес-план кролиководческой фермы. Затем фигурант изготовил фиктивные договоры о приобретении дорогостоящей шедовой системы содержания животных, дополнительной техники и оборудования. Подложные документы были одобрены, и сельчанину удалось похитить из областного бюджета 2,2 млн рублей.

Деньгами он распорядился по личному усмотрению. В итоге суд наложил арест на земельные участки и нежилые помещения обвиняемого. На мужчину заведено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере, которое уже передано в Центральный районный суд Омска.

#Ольга Цветатий#Общество#Город#Кража#Суд#Новости#Омск#Омская область#Уголовное дело#Грант#Развитие
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