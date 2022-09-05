Омич попал под уголовное дело из-за мошенничества с кроликами

Мужчина решил стать участником программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области». Он создал и представил на конкурс бизнес-план кролиководческой фермы. Затем фигурант изготовил фиктивные договоры о приобретении дорогостоящей шедовой системы содержания животных, дополнительной техники и оборудования. Подложные документы были одобрены, и сельчанину удалось похитить из областного бюджета 2,2 млн рублей.