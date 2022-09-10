В омском аэропорту на двенадцать часов задержали рейс в Екатеринбург

Сегодня, 10 сентября, в омском аэропорту на двенадцать часов задержали рейс авиакомпании «Ред Вингс». Самолет должен был вылететь по маршруту Омск — Екатеринбург в 07:40. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.
Как сообщили Городу55 в справочной аэропорта, рейс задержан до 19:10. Самолет уже готовится к вылету из Минеральных вод, где был задержан по техническим причинам. Отметим, оттуда он должен был вылететь в 05:40 утра.
Напомним, что недавно в омском аэропорту назвали самых непунктуальных авиаперевозчиков. Аутсайдером оказалась авиакомпания «Якутия» которая выполняет лишь 20% запланированных рейсов.