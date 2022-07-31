Утонувшие дети, мощный ливень в Омске, двукратный прирост по ковиду

Вечером 26 июля в Омске объявили о розыске пропавшего мальчика. 11-летний ребенок ушел гулять с друзьями и не вернулся. Дети сначала промолчали, но потом признались — их товарищ утонул. На поиски тела ушло несколько часов. Труп был найден. Город55 собрал больше информации о трагическом происшествии. Мы пообщались с очевидцами:
Через несколько дней, 30 июля, вновь громкие поиски: 10-летний мальчик ушел гулять с братом и не вернулся. Позже ребенок признался — старшего брата унесло течением. Прокуратура начала проверку.
25 июля суд предоставил последнее слово студенту, который обстрелял школьниц из винтовки. Обвиняемый отказался от показаний. За хулиганство с применением оружия омич получил 2,6 года лишения свободы условно. После заседания Город55 поговорил с мамой одной из пострадавших девочек:
Городу55 стали известны подробности уголовного дела в отношении директора «Стройсервиса» Якова Вагнера и экс-начальника «Омскавтодора» Алексея Шипилова. Им предъявлено обвинение в ограничении конкуренции. Нам удалось узнать детали и других громких уголовных дел Омской области. А следователи на транспорте рассказали о резонансных преступлениях в их сфере.
Днем 28 июля синоптики предупредили горожан о грядущем ливне. Но тогда никто и представить не мог его масштабы… За считанные минуты в Омске затопило все дороги, светофоры вышли из строя. Все городские службы экстренно перевели на особый режим работы: ЧП было не избежать. Вслед за ливнем на город обрушились гроза и шквалистый ветер.
Итак, в Омске побит рекорд 13-летней давности по количеству осадков. А мы сделали подборку самых жутких последствий ливня — она здесь. А также составили «карту» восстановления затопленного города — ее можно найти тут.https://gorod55.ru/news/2022-07-29/nepriyatnye-rekordy-v-omskoy-oblasti-zaregistrirovali-srazu-112-novyh-sluchaev-kovida-790415
Уже несколько недель все говорят о возвращении коронавируса. Однако на этой неделе отмечена реальная положительная динамика заболеваемости в Омской области:
25 июля — 60 новых случаев;
26 июля — 75 новых случаев;
27 июля — 85 новых случаев;
29 июля — 112 новых случаев;
30 июля — 125 новых случаев.
На фоне такой эпидобстановки местный Роспотребнадзор заговорил о возвращении масочного режима.
Близится День города — 2022. Деталей о празднике становится все больше. В центре города развернут сотни торговых точек. Гости смогут перекусить, попить или купить сувениры. Участвовать намерены 550 предпринимателей. К традиционной выставке «Флора» уже начали собирать композиции. По 7 августа на центральных точках запрещена продажа алкоголя. Это правило уже вступило в силу. Впрочем, гостям праздника будет не до спиртного — их угостят огромным шестиметровым пирогом! Нет, не бесплатно.
А в финале торжества — праздничный салют. Чтобы не заплутать и все посмотреть, мы подготовили карту мероприятий на День города: