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В омских Нефтяниках во время ливня затопило электрические подстанции

В омских Нефтяниках во время ливня затопило электрические подстанции

Сегодня, 11:08
Фото: 1MI

В мэрии сообщили, сколько домов в Омске остались без света из-за дождя

Аварии устраняют больше 12 часов.

Накануне вечером, около 18:00 часов сразу в нескольких районах города отключили электричество. Сильнее всего пострадали жители Нефтяников — здесь восстановить электроснабжение не получилось даже к утру пятницы, 29 июля.

В пресс-службе мэрии города сообщили, что сильнейший ливень затопил три подстанции под номерами 1006, 8357, 8537. В итоге только в Нефтяниках без света остались как минимум 40 домов.

«Отключены потребители — по проспекту Мира (40 домов), частный сектор по Красноярскому тракту, 6 Северной. АО „Омскэлектро“ проводит восстановительные работы, подключение планируется провести сегодня во второй половине дня», — сообщили в пресс-службе мэрии города и попросили у омичей извинения за неудобства.

Отметим, по сообщению синоптиков, в Омске за сутки выпало 83 мм осадков. 

#Ольга Акамова#Город#Мощный ливень в Омске#Новости#Омск#Омская область#Авария#Ливень#Дождь#Гроза#Электричество
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