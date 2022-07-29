В омских Нефтяниках во время ливня затопило электрические подстанции

Накануне вечером, около 18:00 часов сразу в нескольких районах города отключили электричество. Сильнее всего пострадали жители Нефтяников — здесь восстановить электроснабжение не получилось даже к утру пятницы, 29 июля.
В пресс-службе мэрии города сообщили, что сильнейший ливень затопил три подстанции под номерами 1006, 8357, 8537. В итоге только в Нефтяниках без света остались как минимум 40 домов.
«Отключены потребители — по проспекту Мира (40 домов), частный сектор по Красноярскому тракту, 6 Северной. АО „Омскэлектро“ проводит восстановительные работы, подключение планируется провести сегодня во второй половине дня», — сообщили в пресс-службе мэрии города и попросили у омичей извинения за неудобства.
Отметим, по сообщению синоптиков, в Омске за сутки выпало 83 мм осадков.