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В Омске во время ливня взлетели цены на такси

В Омске во время ливня взлетели цены на такси

Вчера, 18:05
Ливень практически парализовал движение на дорогах, а светофоры не работают.

Наводнение в Омске не могло не сказаться на ценах на такси. Буквально за час стоимость поездки выросла до 400-500 рублей при обычной стоимости около 150.

Из центра омичи могут добраться до дома в нескольких километрах «всего» за 450 рублей. Сама же поездка будет длиться значительно дольше, чем обычно: центр города встал в большие пробки, а на перекрестках не работают светофоры.

Вдобавок к этому омичи предпочитают добираться до дома именно на такси, и потому заказов стало значительно больше, чем машин. 

Общественный транспорт пока продолжает работать, но по распоряжению мэра транспорт, как и все городские системы жизнеобеспечения, переведены в особый режим работы.

Фото: Яндекс
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