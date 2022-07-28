В Омске во время ливня взлетели цены на такси

Наводнение в Омске не могло не сказаться на ценах на такси. Буквально за час стоимость поездки выросла до 400-500 рублей при обычной стоимости около 150.
Из центра омичи могут добраться до дома в нескольких километрах «всего» за 450 рублей. Сама же поездка будет длиться значительно дольше, чем обычно: центр города встал в большие пробки, а на перекрестках не работают светофоры.
Вдобавок к этому омичи предпочитают добираться до дома именно на такси, и потому заказов стало значительно больше, чем машин.
Общественный транспорт пока продолжает работать, но по распоряжению мэра транспорт, как и все городские системы жизнеобеспечения, переведены в особый режим работы.