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Погода в Омске

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Ноябрь
В Омской области объявили штормовое предупреждение из-за мощного снегопада
6 ноября, 12:17
Высокие зарплаты медиков, резкое похолодание и редкие имена. Омск сегодня
4 ноября, 13:07
Омичей призвали аккуратно ездить по трассам из-за опасной погоды
4 ноября, 10:06
Октябрь
Мощный снегопад, автобусы для иностранцев и снос аварийного дома. Омск сегодня
29 октября, 14:08
Доставайте пуховики. Совсем скоро Омскую область накроет череда снегопадов
28 октября, 14:37
Омичей предупредили об изменении погоды в ближайшие дни
25 октября, 13:31
Приближение снежной осени, смертельное ДТП и учителя-пенсионеры. Омск сегодня
19 октября, 14:06
Первый снег, массовая задержка самолетов и редкие имена для детей. Омск сегодня
11 октября, 15:04
Рейтинг колоний, приближение зимы и подорожание газа. Омск сегодня
9 октября, 15:19
Отмена автобусов, увольнение из-за отпуска и возвращение лета. Омск сегодня
7 октября, 14:25
Победа «Авангарда», разруха на прощание и осень по-зимнему. Омск сегодня
5 октября, 14:32
Сентябрь
Первый снег, отмена концерта рок-группы и перебои с телевещанием. Омск сегодня
30 сентября, 14:14
Бабье лето пришло. На Омскую область надвигается потепление до +23 градусов
28 сентября, 04:43
Стало известно, какая погода придет в Омскую область в октябре
27 сентября, 13:12
Инфаркт после отжиманий, резкое потепление и возвращение домой. Омск сегодня
26 сентября, 15:21
Первый снег, смертельный пожар и компот с червяком. Омск сегодня
25 сентября, 14:25
Поражение «Авангарда», подозрительные орехи и первый снег. Омск сегодня
24 сентября, 15:27
Зима все ближе. Синоптики предупредили омичей о резком изменении погоды
23 сентября, 11:42
Скандал в хоккейной семье, бабье лето и приближение магнитной бури. Омск сегодня
17 сентября, 15:01
Какой будет зима в Омской области: предварительный прогноз погоды на начало 2025 года
16 сентября, 13:24

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